Angèle : une carrière boostée par sa baby-sitter

Connue pour ses morceaux et clips engagés, la chanteuse belge Angèle a connu un début de carrière rempli d'anecdotes avec ses proches.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec nous emmène dans les coulisses de la jeune artiste à succès Angèle. L'autrice et journaliste Sophie Rosemont, qui a été l'une des premières à découvrir l'artiste en France, nous raconte des anecdotes croustillantes sur le début de carrière de la prodige.

Une artiste qui fait tout

Angèle a certes un talent pour la composition mais elle se surpasse tout particulièrement pour inventer des mélodies accrocheuses qui savent hanter l'esprit. Au-delà de l'écriture, l'artiste maîtrise tout. C'est elle qui fait les mélodies et qui écrit ses paroles originales et personnelles. La jeune belge s'empare d'ailleurs aussi de nombreux instruments de musique.

Une formation jazz qui a rencontré la musique pop

La jeune femme excelle sur les claviers, elle a fait des années de piano. La manière dont elle chante rappelle à Sophie Rosemont le chant « jazz suave » de la formation d'Angèle. Pour la spécialiste, « le contraste avec le contexte de pop-urbaine de certaines de ses chansons fait un mélange hyper accessible et on sent quand même que c'est qualitatif ». Angèle a toujours été fan d'Hélène Ségara, de Céline Dion et des grandes voix tout en écoutant du rap, des musiques de l'Afrique de l'Ouest ou encore brésiliennes. Un mélange d'influences variées !

Son père et sa baby-sitter comme moteur de carrière

Avec une mère comédienne et un père musicien, tous deux connus en Belgique, la carrière de la chanteuse est née dans un environnement propice. À sa majorité, elle aurait déjà officié au clavier sur scène, lors des tournées de son père, le chanteur Marka.

Sa baby-sitter, Sylvie Farr, aurait également joué un rôle décisif en l'encourageant à se produire sur scène, à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux (Angèle a actuellement près de 3 millions d'abonnés sur Instagram) et en croyant en son projet. La baby-sitter s'est rapidement retrouvée à manager sa carrière, ce qui est toujours le cas aujourd'hui !

