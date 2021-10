Angèle, Vianney, Simple Minds, Zucchero... le festival Musilac dévoile les 20 premiers noms de l'édition 2022

Après deux annulations en 2020 et 2021, le festival Musilac revient en juillet 2022 sur l'esplanade du lac du Bourget ! Les 20 premiers artistes ont été annoncés ce mercredi soir.

Les organisateurs du Festival Musilac à Aix-les-Bains, en Savoie, dévoilent ce mercredi, les noms des 20 premiers artistes qui se produiront du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet 2022 sur l'esplanade du lac du Bourget, pour la 20ème édition du festival.

Parmi les vingt premiers artistes annoncés : la chanson française avec Vianney, Angèle, Benjamin Biolay ou encore -M-, la scène hip-hop avec Hatik, Orelsan, Niska, Rilès... les groupe de rock Sum 41, Nada Surf, Queens of the Stone Age, Skunk Anansie, Simple Minds.

AUDIO - C'est beaucoup de bonheur pour le co-fondateur de Musilac, Rémi Perrier. Copier

Le chanteur italien Zucchero est aussi annoncé, tout comme les groupes Dropkick Murphys (punk celtique américain), Fat Freddy’s Drop (reggae/dub), Declan McKenna (indie rock), Nothing But Thieves (rock alternatif), Parcels (disco/funk), Tones and I (électro/pop)...

Près de 70 artistes au total

"Tel l’hippopotame de nos jeunes années, nous voilà sortant la tête de l’eau pour annoncer les 20 premiers noms du festival 2022, celui de nos 20 ans (...) Et ça n’est qu’un début, puisque la suite de la programmation sera annoncée courant novembre. En tout, près de 70 artistes figureront à l’affiche", annoncent les organisateurs dans un communiqué.

AUDIO - Une programmation sur 5 jours avec plus de 70 artistes explique Rémi Perrier, co-fondateur de Musilac. Copier

Musilac réunit chaque année entre 80 000 et 100 000 spectateurs sur les bords du lac du Bourget. L'annonce des 20 premiers artistes a été faite ce mercredi 20 octobre à 20h20, pour les 20 ans du festival. Les éditions 2020 et 2021 avaient dû être annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Ouverture de la billetterie ce vendredi

Les premiers billets seront mis en vente dès ce vendredi 22 octobre à 10h sur le site internet du festival. Attention : seuls 1.000 pass "5 jours Hippopofan" seront disponibles à la vente ce vendredi "au tarif exceptionnel de 199 euros au lieu de 230 euros". Le reste de la billetterie (pass 1 jours, 2 jours, 3 jours ou 4 jours) ouvrira ensuite le mardi 26 octobre à 10h. Les billets de l'édition 2021 avaient tous été remboursés.

Vianney, « Pour de vrai »

Angèle et Dua Lipa, « Fever »

Benjamin Biolay, « Comme une voiture volée »

Rilès, « Industry Games »

Nada Surf, « So much love »

