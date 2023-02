Angèle, Vitalic, Aya Nakamura, Phoenix, Romeo Elvis : quelques têtes d'affiches du Vyv Festival 2023 à Dijon

De l'électro (de qualité), de la pop, du hip-hop et du rock : l'édition 2023 du Vyv Festival à Dijon promet de belles journées de concerts dans le parc de la Combe-à-la-Serpent. Le public retrouvera le local de l'étape : Vitalic, le Dijonnais, qui avec son Dissidænce Tour reviendra sur ses vingt ans de carrière. Les 9, 10 et 11 juin, nous aurons aussi la chance de chanter avec Angèle, ou avec son frère Romeo Elvis, de vibrer avec Phoenix et ses classiques "If I ever feel better" ou "Lisztomania".

On ne la présente plus : Aya Nakamura a troqué sa chevelure bleue pour un nouvel album baptisé DNK, qu'elle présentera d'ailleurs dans bon nombre de festivals français et internationaux. Encore quelques noms : les Français de Polo & Pan vous emmèneront sur leur "Canopée" avec des rythmes pop et surtout très très électro. Moderat, le trio venu de Berlin, vous fera frissonner avec "Easy Prey", extrait de leur dernier album Moder4t.

Vous en voulez encore ? Durant cette quatrième édition, courrez voir Disiz, Mezerg, Jain, Lorenzo (dont on a en tête un passage mémorable au concert de rentrée) ou Sudan Archives. L'an passé, le festival avait rassemblé quelques 18.000 spectateurs. On parie que vous passerez un bon week-end ?

Les artistes du vendredi 9 juin

À l'affiche le samedi 10 juin

Et pour finir, le dimanche 11 juin

La billetterie et le camping

La programmation alléchante aura eu raison, en quelques minutes dès l'ouverture de la billetterie le 1er février, des tarifs les plus bas mais les billets normaux et réduits restent en vente. Notez aussi que cette année, les Vyv festival propose un camping pour les festivaliers dans l'enceinte du parc de la Combe-à-la-Serpent.

Billets Early Bird : 38 euros pour un jour / 67 euros pour 2 jours) / 105 euros pour 3 jours.

38 euros pour un jour / 67 euros pour 2 jours) / 105 euros pour 3 jours. Billets normaux : 48 euros pour un jour / 77 euros pour 2 jours) / 115 euros pour 3 jours.

48 euros pour un jour / 77 euros pour 2 jours) / 115 euros pour 3 jours. Billets réduits : 43 euros pour un jour / 69 euros pour 2 jours) / 107 euros pour 3 jours.

