[Photos] Des vacances "pour se dépasser" avec le Challenge Crusoé à Anglet

La Ville d'Anglet propose un camp de quatre jours aux jeunes entre 14 et 17 ans. Le "Challenge Crusoé" est largement inspiré de l'émission Koh-Lanta. Au programme : épreuves sous le soleil, rationnement de nourriture et cabanes en bambou.

Anglet, France

A Anglet, certains ados profitent de leurs vacances pour souffrir et dépasser leurs limites. Douze ados entre 14 et 17 ans participent gratuitement à un "stage de survie", le Challenge Crusoé. Il est conçu et organisé par les services du pôle jeunesse de la Ville. Deux équipes, les jaunes et les bleus s'affrontent pendant quatre jours, jusqu'à ce vendredi. Les épreuves et les contraintes sont largement inspirées de Koh-Lanta, la célèbre émission télévisée.

L'une des épreuves : tenir le plus longtemps possible avec un poteau sur la tête. Les participants ont aussi eu le droit à la chasse aux ananas cachés sous le sable en pleine nuit et à l'épreuve des poteaux. © Radio France - Caroline Félix

La nourriture est rationnée chaque jour. Si une équipe l'emporte à l'une des épreuves, elle a le droit à plus de nourriture ou à du savon par exemple. © Radio France - Caroline Félix