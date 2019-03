Angoulême : clap de fin pour Wes Anderson

C'est la dernière ligne droite pour le tournage du film de Wes Anderson. Depuis le 21 novembre, le réalisateur texan prépare "The French Dispatch", très discrètement. Mais les badauds sont nombreux à essayer d'apercevoir quelques bribes du film. La dernière scène doit être tournée cette semaine.

Angoulême, France

Les photos sont interdites. L'intrigue est mystérieuse : on avait d'abord parlé d'une comédie musicale, mais l'information a été démentie par Wes Anderson lui-même, qui veut garder tout le mystère. Des quartiers entiers d'Angoulême ont été reconstitués avec des décors faits maison. Des barricades ont été montées près de la Cathédrale, dans le quartier historique, ou en contrebas d'une des entrées de la ville. Tout le monde attend que ce tournage international ait des retombées économiques et touristiques pour la ville des Valois. Lors de sa venue à Angoulême le 19 février, la présidente du Centre National du Cinéma, Frédérique Bredin avait indiqué que le réalisateur américain avait bénéficié d'un crédit d'impôt sur les 27 millions d'euros de dépenses effectuées en France. Le maire d'Angoulême a précisé, la semaine dernière, que "6 à 8 millions" avaient déjà été investis à Angoulême. C'est le film international le plus cher jamais tourné en France.

"Ennui-sur-Blasé"

Si la ville d'Angoulême est mise en valeur, à sa manière, par Wes Anderson, le nom dont elle est affublée dans le film pourrait faire pâlir certains : "Ennui-sur-Blasé" ! Angoulême avait déjà été rebaptisée "Villegrand", pour les besoins d'une série télé, "Père et maire". La nouvelle appellation est moins valorisante. Le maire Xavier Bonnefont, qui rappelle qu'on ne s'ennuie jamais dans sa ville, invoque "la création artistique de Wes Anderson". Le cinéaste américain avait pourtant dit, au mois de novembre, pour l'inauguration des illuminations de Noël dont il était l'invité, qu'Angoulême était sa "nouvelle ville préférée en France". Une ville choisie par le Texan pour ses différents niveaux, reliés par des escaliers.

Attroupement de badauds pour voir une scène en contrebas du boulevard © Radio France - Pierre MARSAT

