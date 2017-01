Angoulême, deux fois représentée aux Oscars!

"La Tortue rouge" et "Ma vie de Courgette" sont sélectionnés aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation. Ils ont été conçus en grande partie à Angoulême, en Charente.

C'est une nouvelle preuve du dynamisme des studios charentais et de la qualité de leur travail. Deux films d'animation, "Ma vie de Courgette" et "La Tortue rouge" figurent dans la sélection finale de la catégorie du meilleur film d'animation aux Oscars. Rien que ça!

"Ma vie de courgette" nommé aussi aux Oscars - Rita Productions Blue Spirit Production

"Ma vie de Courgette" a été fabriqué en partie par le studio d'Angoulême Blue Spirit. Un film en "stop motion", c'est-à-dire filmé image par image, preuve de la polyvalence de Blue Spirit.

Quant à "La Tortue rouge", c'est un film co-produit par le célèbre studio japonais de Miyazaki. Lui a été presque entièrement fabriqué par le studio Prima Linea d'Angoulême. "La Tortue rouge" déjà primée à Cannes et qui continue sur sa lancée avec cette sélection aux Oscars le 26 février... et peut être aussi aux Césars! Réponse ce mercredi 25 janvier. En tout cas, dans le studio Prima Linea, tout le monde est très ému. "Pour l'instant ce n'est pas réel", témoigne la productrice Valérie Cherman. "On est heureux d'être en compétition face aux Américains", qui ont "au moins dix fois notre budget".