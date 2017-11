Angoulême : Dreamtronic vitrine de l'innovation

C'est le spécialiste de la tablette tactile et de la vitrine numérique. La société Dreamtronic à Angoulême poursuit, depuis 2010, sa belle aventure, en multipliant les innovations. Parmi ses clients : les espaces enfants des restaurants, le festival de la Bande Dessinée, ou un groupe de casinos.

Depuis deux ans, la société angoumoisine Dreamtronic travaille avec les restaurants Buffalo Grill sur 250 sites. Les espaces pour enfants sont équipés de tables tactiles, utilisables par 8 enfants en même temps. Dans la foulée, c'est un contrat qui vient d'être finalisé avec le groupe Mac Donald, là aussi pour des applications de jeux. Un pilote a été installé au Mac Do de Champniers, près d'Angoulême. Des jeux, les casinos Partouche en demandent aussi, mais pas des jeux d'argent, des jeux de simple loisir pour les accompagnants des joueurs. Un pack de 10 jeux est en cours de développement. On peut jouer face à face ou contre l'ordinateur.

L'avenir de la bande dessinée

Pour la troisième année consécutive, le festival de la bande dessinée d'Angoulême et la société Dreamtronic vont utiliser, en janvier prochain, une vitrine numérique pour le "Challenge digital" des Jeunes Talents. Chaque lecteur peut se construire sa propre histoire, en quelques clics.

Une vitrine numérique pour la bande dessinée de demain © Radio France - Pierre MARSAT

Autre nouveauté pour la société Dreamtronic : la création d'un pupitre numérique qu'on verra bientôt dans les offices de tourisme, et certaines chaînes d'hôtellerie. Le contenu, c'est la mise en valeur des trésors touristiques de la ville, et la conciergerie c'est-à-dire répondre à tous les besoins des clients. Vous choisissez vos centres d'intérêt, et par mail ou par QR Code, le pupitre vous prépare un itinéraire à travers la ville que vous découvrez pour la première fois.

Un pupitre numérique pour découvrir une ville © Radio France - Pierre MARSAT

La société Dreamtronic à Angoulême emploie aujourd'hui une petite vingtaine de salariés.