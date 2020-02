Angoulême : l'élève Ducobu dissipe le festival de la bande dessinée

L'élève Ducobu était la vedette, ce dimanche, de la traditionnelle animation familiale qui marque la fin du festival de la bande dessinée, à Angoulême. Le personnage, créé par Zidrou et Godi, a attiré la foule au "quartier Jeunesse" du festival, à l'intérieur des Chais Magelis, à l'abri de la pluie.

Angoulême

Comme chaque année, la dernière journée du festival de la BD à Angoulême était consacrée ce dimanche à une animation familiale autour d'un héros de bande dessinée... Après les "petits vampires" de Joann Sfar, après "Boule et Bille", cette année c'est "L'élève Ducobu" qui était à l'honneur, d'après le personnage créé par Zidrou et Godi, et adapté au cinéma.

Une fanfare et des ballons jaune et noirs comme l'habit de Ducobu © Radio France - Pierre Marsat

Les aventures de Ducobu ont été adaptées au cinéma. Le troisième épisode sort mercredi dans les salles. Il a été réalisé par Elie Semoun, celui qui joue le rôle de l'instituteur dans le film, Gustave Latouche.

Le bonnet d'âne de Ducobu et sa copine Léonie © Radio France - Pierre Marsat

"Ducobu 3" a été projeté en avant-première, hier aprèsmidi au CGR d'Angoulême, dans le cadre du festival de la Bande dessinée.

Elie Semoun, réalisateur de "Ducobu 3", et le comédien du rôle-titre, Mathys Gros © Radio France - Pierre MARSAT