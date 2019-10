Angoulême : la bande dessinée reconnue par l'Unesco

Angoulême

La ville d'Angoulême vient d'obtenir le label "Ville créative" de l'Unesco. Depuis une dizaine d'années, la Cité des Valois travaille sur le dossier, mais plus précisément depuis trois ans. C'est tout "l'écosystème" bande dessinée qui est ainsi mis à l'honneur : le festival international de la bande dessinée bien sûr, mais aussi le Musée de la BD, les écoles de l'image, les murs peints, les studios de production de dessins animés. Au même titre que Limoges pour la porcelaine, Lascaux pour l'art pariétal, ou Saint-Emilion pour le vin, Angoulême vient d'être reconnue comme capitale mondiale de la bande dessinée, genre littéraire à part entière.

Le buste de Hergé, le créateur de Tintin, dans la rue piétonne d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Un tel label devrait avoir des conséquences concrètes sur le tourisme à Angoulême : le développement du Pôle Image, les retombées économiques et notamment touristiques, et un nouveau dynamisme économique et culturel pour la ville. Maintenant, Angoulême va pouvoir travailler étroitement avec d'autres "villes créatives" de Nouvelle Aquitaine (Limoges, Saint-Emilion, Lascaux ou Bordeaux) pour un véritable réseau économique et culturel.

C'est une belle reconnaissance pour Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

Interview de Denis Debrosses, élu référent chargé du dossier "UNESCO" Copier