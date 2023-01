Angoulême : quel avenir pour le festival de la bande dessinée ?

Malgré une conjoncture sociale et géopolitique compliquée, le Festival international de la bande dessinée retrouve sa dynamique après la crise sanitaire. La cinquantième édition du festival, né en Janvier 1974, a attiré plus de 200 000 visiteurs. Certains éditeurs n'hésitent pas à dire que c'est la meilleure édition, pour leur chiffre d'affaires, depuis plus de quinze ans. Si les séances de dédicaces des dessinateurs ont fait la réputation du festival, aujourd'hui ce sont plutôt les expositions et les animations qui attirent le public.

un livre sur deux vendu en France est un manga

L'engouement pour le manga et la civilisation japonaise séduit de plus en plus de lecteurs. Il y a quelques années, on venait à Angoulême avec un carton à dessins pour les dédicaces et un pliant pour les files d'attente. Aujourd'hui, nombreux sont les visiteurs, venus les mains dans les poches, déguisés comme leurs héros manga. Trois mangakas de renommée mondiale ont fait l'objet d'une exposition cette année. Un ancien hangar militaire de la gare SNCF a été transformé en "Manga City" : la "Halle 57" est devenue "l'Alligator 57", qui sera bientôt confié à l'éco-système bordelais Darwin. C'est un nouveau quartier d'Angoulême, irrigué par la Ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux, qui va naître, mais pas tout de suite : 1700 mètres carrés ont déjà été nettoyés, pour une surface totale potentielle de 4000 mètres carrés. Le Pavillon des Jeunes Talents devrait aussi prendre de l'ampleur, pour l'expression des futures générations d'auteurs. Et, bien sûr, le coeur historique d'Angoulême sera toujours animé par les bulles du Champ-de-Mars, des Allées de New-York, et des Halles, autour des maisons d'éditions.

Le délégué général du Festival Franck Bondoux et le maire d'Angoulême Xavier Bonnefont © Radio France - Pierre MARSAT

