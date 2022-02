Animations, programme, circulation : tout ce qu'il faut savoir sur l'étape du Paris-Nice à Vierzon

Pour fêter le retour du Paris-Nice en Berry, Vierzon prévoit tout une série d'animations pour mettre à l'honneur le vélo. Après le Tour de France l'été dernier, la ville accueille le départ de la 3e étape de la Course au soleil le mardi 8 mars. La fête démarrera dès le dimanche précèdent.

à lire aussi Le Paris - Nice de retour en Berry, avec un départ de Vierzon le 8 mars

Démonstrations, ateliers, table ronde, signatures des coureurs

Le dimanche 6 mars, une randonnée à vélo est organisée par l'association Loco Sport. Deux parcours de 8 et 20 kilomètres seront proposés. Le rendez-vous est fixé à 9h30 (départ prévu à 10h) sur le Quai du Bassin.

une randonnée à vélo est organisée par l'association Loco Sport. Deux parcours de 8 et 20 kilomètres seront proposés. Le rendez-vous est fixé à 9h30 (départ prévu à 10h) sur le Quai du Bassin. L'après-midi, un atelier est proposé pour apprendre à maîtriser le vélo. C'est de 14h30 à 17h, sur la place Jacques Brel. Il faut s'inscrire avant le 5 mars en appelant le 02 48 52 65 03, et venir avec son vélo et son casque.

Le lundi 7 mars , une table ronde est organisée à 18h15 au Centre des Congrès dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Le thème : "Les femmes dans la culture et le sport". Marion Rousse , coureuse cycliste, championne du tour de France sur route en 2012, et compagne de Julian Alaphilippe sera présente.

, une table ronde est organisée à 18h15 au Centre des Congrès dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Le thème : "Les femmes dans la culture et le sport". , coureuse cycliste, championne du tour de France sur route en 2012, et compagne de Julian Alaphilippe sera présente. Le mardi 8 mars, jour du départ, une démonstration de VTT trial sera animée par le triple champion du monde Nicolas Vuillermot, à partir de 8h30, sur l'esplanade et les jardins de La Française. Des stands seront aussi installés dans le secteur.

Les premières équipes arriveront à partir de 9h30. Entre 10 h et 11 h10 un temps de signatures pour les coureurs.

Le départ fictif aura lieu à 11h15, rue de la Société française. Les coureurs passeront par la place Gabriel Péri, avenue de la République, carrefour du 8 avril 1937, rue Voltaire, rue des Ponts (à contre-sens), avenue du 14 juillet, avenue du Maréchal Jean de Lattre de Tassigny, avenue du 1er régiment populaire du Berry, et route de Brinay.

Le départ réel est prévu à 11h25, route de Brinay

Des perturbations à prévoir dans la circulation

Évidement, la circulation sera perturbée à Vierzon, le jour du départ de cette troisième étape du Paris-Nice.

Le stationnement et la circulation seront interdits du lundi 7 mars à 16h, au mardi 8 mars à 15h : dans le parking et sur l'esplanade La Française, rue de la Société Française (depuis la rue de la Petite Vitesse jusqu’à la Place Gabriel Péri), rue Adolphe Hache et rue Bernard Palissy.

Le jour du départ, le stationnement est interdit sur tout le parcours de la course (voir plus haut) à partir de 8h, jusqu'à environ 11h30. Toutes les voies qui débouchent sur le parcours seront provisoirement transformées en impasse. "L’accès riverains sera conservé dans la mesure du possible suivant l’avancement de la course" précise la mairie de Vierzon.

Le plan de circulation à Vierzon lors du départ de la 3e étape du Paris-Nice - Ville de Vierzon

Par ailleurs, un contournement périphérique desservant les liaisons Bourges-Gare-Hôpital-Orléans-Auxerre-Tours-Châteauroux sera mis en place dans les 2 sens de circulation.