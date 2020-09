Animaux : "Le but c'est qu'ils puissent s'amuser entre copains", bientôt un centre aéré pour chiens à Caen

Vous habitez dans l'agglomération caennaise et vous souhaitez faire garder votre chiens toute une journée ou seulement quelques heures ? Ça sera bientôt possible grâce à Claire et Tom Depirou. Spécialisé dans la garde d'animaux depuis deux ans, ce jeune couple de Normands a décidé de se lancer en fondant un centre aéré pour chiens tout près de Caen à Bretteville-sur-Odon. Cet accueil de jour de 700 mètres carrés ouvrira ses portes le 14 septembre prochain.

Piscine à balles et bac à sable

Chaque jour jusqu'à neuf chiens pourront venir jouer et gambader dans cet enclos entouré par une haute clôture. "Il y a aussi un préau pour que les chiens puissent être à l'abri quand il pleut, quand il y a trop de soleil, ou pour pouvoir dormir au calme et puis bien sûr il y a cette clôture assez haute pour pouvoir éviter les fugues" présente Claire la co-fondatrice. Mais il n'y a aucune raison qu'un chien manque à l'appel car tout est prévu pour les occuper. "Il y aura différents jeux, des plateformes, des pontons, une piscine à balles, un bac à sable. On va tout faire pour qu'ils aient différents choix d'activité. Le but c'est vraiment qu'ils puissent s'amuser entre copains" résume Claire.

Un suivi pour chaque chien

Mais ce centre de loisirs, ce n'est pas seulement une garderie. Il y aura aussi un suivi détaillé explique Tom : "Les personnes qui vont nous déposer leur chiot ou leur chien seront tenues au courant du comportement de leur animal pendant la journée." Le centre n'a pas encore ouvert mais le carnet de réservation lui est déjà plein. Comptez 20 euros pour la journée, et 13 euros pour la demi-journée.