Anne-Sophie Pic s'installe au restaurant Le 1920 à Megève

La cheffe valentinoise Anne-Sophie Pic pose ses ustensiles de cuisine au 1920, le restaurant du Four Season Hôtel de Megève en Haute-Savoie. Elle va reprendre la carte, avec sa cuisine et des produits locaux. Anne-Sophie Pic sera là dès l'ouverture le 18 décembre prochain.

Anne-Sophie Pic, huit étoiles au guide Michelin, reprend Le 1920. C'est le restaurant du Four Season Hôtel de Megève en Haute-Savoie. La cheffe ouvre un quatrième restaurant avec son concept "Dame de Pic". L'objectif est de mêler sa cuisine aux produits locaux. Elle va concevoir une nouvelle carte et recruter l'équipe en cuisine. Quand Anne-Sophie Pic sera sur place, c'est elle qui sera devant les fourneaux. L'ouverture est prévue le 18 décembre prochain.

Elle succède à Julien Gatillon, qui a déjà 2 étoiles avec Le 1920.

Anne-Sophie Pic a déjà six restaurants à Valence, Paris, Singapour, Londres et Lausanne. Elle a aussi une école de cuisine et trois "daily pic". Ce sont des lieux de restauration rapide.