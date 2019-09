Annecy : 90 candidats au casting de "N'oubliez pas les paroles !"

Annecy, France

Chanter sous la douche ou dans sa voiture c'est facile...mais quand on a 26 caméras et une centaine de paires d'yeux braquées sur soi, c'est bien plus dur ! C'est pour ça qu'on ne choisit pas n'importe qui pour participer à l'émission "N'oubliez pas les paroles !", diffusée sur France 2. Près de 90 personnes se sont présentées au casting qui s'est tenu à Annecy ce mercredi.

Trois épreuves dans ce casting : interro écrite sur des textes de chansons, chant en groupe et chant en solo face caméra. L'objectif c'est avant tout de tester la connaissance des chansons et l'aisance des futurs candidats. L'allure, la personnalité et même la voix passent un peu au second plan. "On ne fait pas de la télé-réalité, chacun a sa chance", avance Thomas, l'un des sélectionneurs. Combien de personnes peuvent être prises sur un même casting ? "On ne le sait pas à l'avance ! Si tout le monde est bon, on prendra tout le monde. Plus il y a de monde pour venir chanter, plus on est contents."

