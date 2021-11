Annecy : avec le festival "Au tour des enfants", le jeune public retrouve les salles de spectacles

C’est (pour lui aussi) son grand retour. Annulé l’année dernière en raison de la crise sanitaire, "Au tour des enfants" revient à Annecy pour une 6e édition alléchante. Durant un mois (19 novembre au 16 décembre), le festival qui s’adresse au jeune public va proposer une trentaine de rendez-vous allant du hip-hop au théâtre en passant par les concerts et différents types d’ateliers.

Le programme du festival "Au tour des enfants"

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

De la culture en famille

Ce rendez-vous culturel mobilise neuf salles et structures de l’agglomération annécienne (Bonlieu scène national, l’auditorium de Seynod, CITIA, la galerie Art by friends, la Turbine Sciences, le Brise Glace, le Mikado, la médiathèque de Bonlieu et le théâtre des Collines). Après les confinements, faire revenir les plus jeunes vers la culture et dans les salles de spectacles est essentiel estime l’ensemble des partenaires du festival. "Faire passer le seuil d’une salle de concert, d’un ciné, d’un théâtre aux ados cela facilitera les choses pour plus tard quand les jeunes deviendront adultes", assure Pierrick Reinaudo du Brise Glace à Annecy. L'enjeu est également de proposer des spectacles familiaux. " On pose les portables deux minutes et on fait l'expérience d'un spectacle pour revivre des moments ensemble et en famille", explique Marie-Lou Bonnaire la directrice de l'auditorium de Seynod.

REPORTAGE - À Annecy, le festival "Au tour des enfants" invite le jeune public à retrouver les salles de spectacles. Copier

Le weekend du 27 et 28 novembre, Le forum Bonlieu et la scène nationale seront entièrement dédiée aux enfants avec plusieurs spectacles gratuits et des ateliers.

On laisse la possibilité aux enfants d'être acteurs avec leurs parents et pas seulement spectateurs." - Géraldine Garin, Bonlieu scène nationale