Annecy : c’est parti pour "Déambule", la 2e édition du festival des paysages

Le coup d’envoi de la 2e édition de "Déambule", le festival des paysages, est donné ce samedi à Annecy. Une quinzaine d’artistes ont investi différents lieux du centre-ville. Le public est invité à découvrir leurs œuvres en… déambulant.

Des balançoires géantes au bord du lac, des arbres à nichoirs et des lucioles dans les jardins de l’Europe, un disque chromatique immergé dans le Thiou… et la liste est longue. Pour la 2e édition de "Déambule", une quinzaine d’artistes (plasticiens, botanistes, scénographes…) ont créée des œuvres sur-mesure et éphémères pour le centre-ville annécien. Ne reste plus qu’à se balader nonchalamment pour le découvrir. La déambulation érigée en mode vie, c’est le concept de ce festival des paysages piloté par Bonlieu Scène nationale.

Ils ont transformé l’espace urbain en proposant des pièces dans des endroits emblématiques (…) c’est un parcours très poétique et parfois spectaculaire." - Salvador Garcia, directeur de Bonlieu scène nationale

Samedi soir, pour l’ouverture officielle de "Déambule", un pique-nique géant sur une table de 150m de long est organisé dans la cours des Haras. Rendez-vous à partir de 19h30, il suffit d’apporter son repas et de s’installer. Ensuite des orchestres animeront le parcours. A partir de 22h30, le parvis de la marie sera transformé en immense piste de danse (avec boule à facette géante)

Le parcours de la 2e édition de "Déambule", le festival des paysages d'Annecy. - (Déambule)

Certaines des œuvres installées dans le cadre de "Déambule" resteront visibles jusqu'au 1er octobre.