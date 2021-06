Annecy, capitale mondiale du film d'animation jusqu'au 19 juin... presque comme avant

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Après une édition 2020 totalement numérique en raison de la pandémie, le festival international du film d'animation d'Annecy retrouve ce lundi une partie de ses participants et de son public. Le festival fête cette année son 60ème anniversaire.

Le Festival international du film d'animation d'Annecy s'ouvre ce lundi, à Annecy, et va durer jusqu'au 19 juin. Pour son 60ème anniversaire (célébré avec un an de retard), le festival rend hommage cette année au cinéma d'animation du continent africain. Il s'agit du premier grand événement culturel international à accueillir du public en France depuis un an et demi. L'édition 2021 se fera sans pass sanitaire, mais avec une jauge fixée à 1.000 personnes dans les différents lieux de projection. Explications.

Centre de dépistage au haras

"On n'est pas astreints au pass sanitaire, parce que dans tous les lieux où l'on va opérer et qui sont tous distanciés, on n'aura jamais à l'instant T plus de 1.000 personnes, sinon, on aurait été astreint au pass sanitaire", précise Mickaël Marin le directeur du festival. Si aucun grand écran n'a été installé cette année au Pâquier en raison du couvre-feu, il sera toutefois possible d'assister en début de soirée, à des projections gratuites au haras d'Annecy. "Toute la semaine, grâce au soutien de l'ARS on aura une tente qui permettra de faire un dépistage Covid dans l'enceinte du haras".

Bulle sanitaire à Bonlieu

Dans la grande salle de Bonlieu, où sont projetés les films en sélection officielle, un strict protocole sanitaire a été mis en place. "Il y aura bien évidemment des files d'attente maîtrisées, le masque partout, le gel, la distanciation, tout un tas de protocoles en salles, sur scènes ou autres, et puis pour certains invités étrangers, ce sont les règles qui s'appliquent sur l'entrée du territoire, des tests PCR; mais les quelques extras européens qui seront présents ont été vaccinés avec les deux doses, donc on a essayé de créer la meilleure bulle sanitaire possible".

Trois séances spéciales

Les chanceux qui auront leurs accréditations pourront assister dans la semaine à trois séances spéciales, pour plusieurs longs métrages en compétition : Spirit l'indomptable, le DreamWorks de cet été (projection à 17h30 mardi 15 juin), Même les souris vont au paradis, film français, polonais et tchèque, dont une partie de l'animation a été réalisée en Haute-Savoie par le studio Les Films du Cygne, basé à Annecy (projection en avant-première mercredi 16 juin à 14h30) et Lucas, le dernier en date des studios Pixar (projection jeudi 17 juin à 20h30)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le cinéma d'animation a bien résisté à la crise et au confinement

Cette année, plus de 2.700 films ont été sélectionnés, du jamais vu. Preuve que le secteur a bien résisté à la crise. "La majorité des techniques d'animation implique aujourd'hui l'utilisation de l'ordinateur (...) en animation, il y a beaucoup de coproductions, de collaboration entre des studios divers qui sont souvent délocalisés dans des lieux différents, donc des modèles de production qui sont assez proches du télétravail au départ", explique Marcel Jean, le délégué artistique du festival.

"Ce type de productions là a été beaucoup moins ralenti que le reste du cinéma, la production est allée à la vitesse pratiquement habituelle (...) cette année, les films qui nous ont été soumis, étaient d'une part de grande qualité, et puis on en a eu un si grand nombre, qu'on se retrouve avec plus de longs métrages en compétition qu'on en a jamais eu dans l'histoire d'Annecy".

>>> Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival.

L'édition 2021 en chiffres

Le Festival international du film d'animation (FIFA), qui se tient à Annecy depuis 1960, fête cette année son 60ème anniversaire. Il s'agit du deuxième festival de cinéma en France après le Festival de Cannes.

après le Festival de Cannes. Une jauge maximale de 5.000 personnes accréditées a été fixée cette année en raison des contraintes liées à la crise sanitaire (contre 12.300 en 2019 et 15.570 l'an dernier lors de l'édition en ligne)

a été fixée cette année en raison des contraintes liées à la crise sanitaire (contre 12.300 en 2019 et 15.570 l'an dernier lors de l'édition en ligne) Plus de 2.700 films ont été sélectionnés dans une dizaine de catégories : courts métrages, longs métrages (catégorie la plus prestigieuse), films de fin d'études, films de télévision et de commande, oeuvres en réalité virtuelle, et plus de 10 prix spéciaux.