Annecy : concert de solidarité avec les Ukrainiens à Bonlieu Scène nationale

Le groupe vocal et musical DakhaBrakha, qui réinvente le folklore ukrainien, est invité par Bonlieu Scène nationale ce samedi 19 mars à 19h pour un concert au profit des victimes de la guerre en Ukraine. La collecte de dons pour la Croix Rouge française se fera sur place. Un soutien qui va de soi pour la directrice-adjointe de Bonlieu scène Nationale, Géraldine Garin.

Comment s'est décidé ce concert à Bonlieu demain?

Géraldine Garin, directrice-adjointe de Bonlieu scène nationale : C’est nous qui avons contacté le groupe ukrainien DakhaBrakha. On les avait accueillis il y a cinq ans. Et on savait qu'ils étaient en France. En tout cas pour la plupart. On n'aura que trois musiciens demain, puisqu'une musicienne est restée avec sa famille en Ukraine. Les autres sont en France et commencent un peu malgré eux une nouvelle vie ici. Le réseau des théâtres qui les ont accueillis les années précédentes s’est regroupé pour les accueillir et faire des concerts solidaires pour l'Ukraine et les peuples opprimés.

Quelle est l’impact de cette guerre sur le monde de la culture ?

On a accueilli, on accueille et on accueillera encore des artistes russes. Je ne parle pas de ceux qui provoquent la polémique et qui défendent l'invasion russe. Ceux-là, on les boycotte. Mais les autres qui subissent, qui ont peur, qui ont l'impression qu’en quelques jours ils sont devenus des méchants et des oppresseurs. Il y a dans tout ça de la confusion qui est terrible, qui monte les gens les uns contre les autres. Donc oui, bien sûr, il y a un impact dans notre pays.

Vous avez programmé des artistes russes à Bonlieu à la fin de l’année. Vous les maintenez ?

On se pose la question. C'est plutôt eux d'ailleurs qui reviennent vers nous et qui en sont à se justifier en expliquant que leur compagnie, ce sont des Russes, des Ukrainiens, des Italiens, des Français. On en est presque à devoir se justifier du lieu de naissance des artistes, ce qui est complètement fou.

Vous avez vécu un an en Russie. Vous arriver à parler avec des Russes de cette guerre déclenchée par Poutine en Ukraine?

C'est difficile d'autant plus depuis quelques jours du fait du blocage des réseaux sociaux. On a beaucoup plus de mal à se parler. Et puis tout est très, très, très à vif en ce moment. Il y a un impact extrêmement néfaste de la propagande. C'est difficile d'arriver à avoir une discussion assez longue avec eux. Il y a une peur viscérale en ce moment.