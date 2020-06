Annecy : le Festival du film d’animation d’Annecy reprend ses projections en plein air

Bonne nouvelle pour les accros du Festival internationale du film d’animation d’Annecy. Alors que l’édition 2020 se déroule en ligne, la faute à la Covid-19, les organisateurs ont eu le feu vert pour la tenue de six projections en plein air. Et cela commence dès ce soir.

Cela sonne comme un petit retour à la normal. Alors que le coronavirus a contraint les organisateurs du Festival international du film d’animation d’Annecy à dématérialiser l’édition 2020, six projections en plein air, sur grand écran et gratuites, vont être proposées au public. "Symboliquement, c’est très important pour nous", reconnait Mickaël Marin, le directeur de Citia. Parmi les longs-métrages à (re)découvrir : "Les Croods", "La Reine des neiges 2", "Your name"…

C’est une immense joie pour toute l’équipe du Festival de pouvoir retrouver les Annéciennes et les Annéciens afin de partager sur grand écran une expérience de cinéma collective." - Mickaël Marin, directeur de Citia

À partir de ce lundi, le festival donne rendez-vous au public tous les soirs pour six séances en plein air (voir le programme ci-dessous). "En respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières", prévient Mickaël Marin. Elles vont se dérouler dans des lieux différents et dans les six communes déléguées (Annecy, Annecy-le-Vieux, Seynod, Cran Gevrier, Pringy et Meythet) de la commune nouvelle d’Annecy. "C’est une très bonne nouvelle. Nous allons retrouver notre public local et cela va clôturer un festival qui se déroule en ligne."

Festival 100% virtuel, une réussite

L’édition en ligne du Festival international du film d’animation d’Annecy se clôturera en fin de semaine. "C’est une énorme réussite", se félicite le directeur de Citia. "Nous avons plus de 14 000 accrédités, c’est un nouveau record. Nous pouvons être fiers du travail effectué. Nous allons désormais réfléchir à conserver certains outils mis en place non pas pour remplacer la manifestation physique mais l’enrichir." Le palmarès du Festival, version numérique, a été dévoilé samedi dernier.

Le programmes des projection en plein air

Lundi 22 juin dans le parc sportif de Vieugy à Seynod : "Les Croods" de Chris Sanders et Kirk DeMicco, produit par DREAMWORKS ANIMATION.

Mardi 23 juin au Mas des Jacobins à Pringy : "La Reine des neiges 2" de Jennifer Lee et Chris Buck, produit par WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS.

Mercredi 24 juin place Jean Moulin à Cran-Gevrier : "Tout en haut du monde" de Rémi Chayé, produit par SACREBLEU PRODUCTIONS, MAYBE MOVIES, FRANCE 3 CINÉMA, 2 MINUTES et NORLUM.

Jeudi 25 juin square Jean Chamey à Meythet : "La Fameuse Invasion des ours en Sicile" de Lorenzo Mattotti, produit par PRIMA LINEA PRODUCTIONS.

Vendredi 26 juin devant l'Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux : "Your Name" de Makoto Shinkai, produit par COMIX WAVE FILMS INC