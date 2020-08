Annecy : le festival High Five est annulé

Les organisateurs l'annoncent avec beaucoup de regrets : la 10e édition du High Five festival n'aura pas lieu cet automne à Annecy, à cause des contraintes sanitaires imposées par la crise Covid-19.

Ils l'annoncent avec le sourire mais avec beaucoup de regrets : les organisateurs du High Five Festival expliquent aujourd'hui pourquoi ils se résignent à annuler la 10e édition du festival du film de ski qui devait se tenir à Annecy du 2 au 4 octobre prochain. La billetterie devait ouvrir la semaine prochaine.

Pendant plusieurs semaines ils travaillaient pour maintenir l'événement, mais les nouvelles restrictions imposées mi-août et notamment l’interdiction des événements de plus de 5000 personnes jusqu’à fin octobre 2020 ont eu raison de toute leur motivation.

L'organisateur Gaylord Pedretti donne RDV pour un prochain Hight Five en octobre 2021. Le High Five est l'un des plus grands rendez-vous du film de ski, rythmé par des diffusions de films en salle, mais aussi des conférences, des concerts et des soirées DJ.