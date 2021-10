Annecy : le High Five Festival peut enfin souffler ses 10 bougies

Du 1er au 3 octobre, Annecy (Haute-Savoie) accueille la 10e édition du High Five Festival. Rendez-vous incontournable des passionnés de glisse et de cinéma, plus de 25.000 spectateurs sont attendus.

Le revoilà ! Après une année blanche et une annulation en 2020 en raison du contexte sanitaire, le High Five Festival revient à Annecy du 1er au 3 octobre et il va enfin pouvoir fêter ses 10 ans. "Cela fait deux ans que l’on attend et il y a de l’euphorie", lâche le patron du High Five. Gaylord Pedretti aux commandes pour la dernière fois puisqu’il a décidé de passer la main, savoure le bonheur de retrouver le public de ce festival de Cannes du ski. "Même si on applique encore les gestes barrières, les gens ont envie de se voir, d’échanger et de parler." D’ici dimanche, plus de 25.000 personnes sont attendues sur le site du festival à L’Impérial Palace et dans les salles du Pathé Annecy.

On va fêter cet anniversaire ! Le festival a grandi et il est devenu un événement phare du lancement de la saison d'hiver." - Gaylord Pedretti

ÉCOUTEZ Gaylord Pedretti, le patron du High Five Festival Copier

Tout le programme sur highfive-festival.com

Le High Five Festival rassemble le ski, le 7ème art, l'humour, la musique, la street food et l'art. Au programme : projections de films de ski en avant-première en salle de cinéma et en plein air, animations, masterclass, spectacles d'humour au High Five Comedy Up, conférences, concerts, soirées… De nombreux athlètes seront également présents avec à la clé des séances de dédicaces. Parmi les très nombreux films proposés au High Five Festival, le court métrage de Perrine Laffont est très attendu. Avec "Road to Beijing", la spécialiste de ski de bosses revient sur les moments importants de sa carrière et les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Présent également au High Five Festival, Kévin Rolland. Le skieur freestyle participera avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu à une table ronde sur le thème : "Du Covid à Paris 2024, peut-on faire de la France une nation sportive ?".