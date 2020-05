Annecy : le manège du Pâquier est reparti pour un tour

Lui aussi se déconfine. À Annecy (Haute-Savoie), l’emblématique manège du Pâquier a repris du service le jeudi de l’Ascension. C’est reparti pour un tour, mais avec le coronavirus les règles ont évolué.

Pour beaucoup, il est le cœur du Pâquier. Depuis 1906, à deux pas du lac d’Annecy, sa petite musique rythme les après-midi ensoleillés. Or depuis plus de deux mois, le manège en bois avait dû lui aussi arrêter de tourner. Un crève-cœur pour ses habitués. "Il nous a manqué", souffle une maman toute heureuse d’installer son fils sur un cheval en bois. Car le revoilà. Depuis le jeudi de l’Ascension, le manège du Pâquier tourne à nouveau.

Annecy (Haute-Savoie) - Après deux mois de fermeture, l'emblématique manège du Pâquier a retrouvé son public. © Radio France - Richard Vivion

Protocole sanitaire

"Cela fait du bien au moral", confie Gilles Dufaux. Le propriétaire du manège concède qu’il a trouvé le temps long. Pour avoir le droit de rouvrir, il a contacté la mairie d’Annecy. Elle lui a donné le protocole à mettre en place afin d’assurer le maximum de sécurité sanitaire. "Nous avons créé une entrée et une sortie, explique Gilles Dufaux. Tout le monde doit se laver les mains au gel hydroalcoolique et le port du masque est obligatoire pour les parents qui accompagnent leurs enfants sur le manège."

Annecy (Haute-Savoie) - Nettoyage des mains obligatoire avant de monter sur le manège du Pâquier. © Radio France - Richard Vivion

Moins de places

La nouvelle réglementation a également contraint le propriétaire du manège à limiter le nombre de places. "On est passé de 45 à une vingtaine d’enfants maximum." Tous les soirs, la structure est désinfectée. "On est en plein air, je porte un masque et les mains sont lavées, il n'y a aucune inquiétude", estime une cliente. "Actuellement, la fréquentation est divisée par deux", confie Gilles Dufaux. Mais peu importe, son manège tourne à nouveau.