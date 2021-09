Annecy : le Retour des Alpages une nouvelle fois annulé

Veaux, vaches, oies, moutons et chèvres… cette année encore, tous seront privés de défilé dans les rues de la vieille ville d’Annecy. Prévu le 9 octobre, le Retour des Alpages est annulé. L’association Annecy Traditions l’a annoncé ce mardi matin. Dans un communiqué, elle indique que "cet événement en plein air rassemble dans les rues du centre-ville plus de 80.000 personnes. Cette fréquentation rend impossible le respect des règles sanitaires nationales, dont le contrôle du passe sanitaire."

Nous accueillons de nombreux exposants, agriculteurs, éleveurs et artisans ainsi qu’un défilé rassemblant des groupes folkloriques de tout l'arc Alpin et des centaines d'animaux. Il est impossible de contrôler et d’encadrer totalement l’afflux du public. Evidemment, c’est une grande déception pour nous d’annuler une nouvelle fois «Le Retour des Alpages." -Yves Bastard-Rosset, Président d’Annecy Traditions