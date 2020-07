[PHOTOS] Annecy : les plages sont bondées malgré le coronavirus

Ce long week-end du 14 juillet attire en nombre locaux et vacanciers sur les plages au bord du lac d'Annecy. Malgré la crise sanitaire, les gestes barrières et distanciations sociales ne sont pas franchement respectées.

Pendant les vacances, distanciation sociale et port du masque partent aux oubliettes ! Alors que le gouvernement envisage d'imposer le port du masque dans tous les lieux publics fermés, le relâchement du respect des gestes barrières se fait sérieusement ressentir.

Sur la plage des Marquisats, au bord du lac d'Annecy, les serviettes sont collées les unes aux autres. Un spectacle auquel assiste depuis le début des vacances scolaires Clément Polaire, sauveteur sur la plage.

Clément Polaire, sauveteur sur la plage des Marquisats Copier

La ville d'Annecy a pourtant installé des panneaux sur la plage des Marquisats pour rappeler les règles sanitaires et une brigade de police municipale a été créée pour faire des rappels à la population et aux touristes.

Les règles sanitaires sont pourtant rappelées aux baigneurs par ces panneaux. © Radio France - Louise Buyens

Des panneaux qui n'ont en revanche pas été installés sur la plage de la Brune à Veyrier-du-Lac, où Jérémy et sa compagne cherchent désespérément une place : "On voulait être au bord de l'eau mais il y a trop de monde donc on va se mettre à l'écart", raconte le lyonnais.

REPORTAGE : difficile de faire respecter les gestes barrières sur la plage de la Brune à Veyrier-du-Lac. Copier

Cédride, elle, vient des Hauts-de-France, et elle a choisi des vacances à la montagne, spécialement pour éviter les plages bondées. C'est un peu raté mais elle est compréhensive, "il y a des grands espaces dans la région donc je peux comprendre que les gens n'aient pas le réflexe du masque", justifie-t-elle.

Les distanciations sociales sont un peu mieux respectées sur la plage de la Brune à Veyrier-du-Lac. © Radio France - Louise Buyens

Au bord de l'eau, des Annéciens confirment, pour Mickaël et Yohan, clairement, les gestes barrières, c'est de l'histoire ancienne !

On a du mal à respecter les règles, on a l'impression que la vie est revenue à la normale et on y pense plus.

Une fois dans l'eau, les enfants oublient un peu les précautions sanitaires. © Radio France - Louise Buyens

Pour François "c'est important de respecter les gestes barrières, avec tout ce qu'il se passe en ce moment ça fait peur". Michelle, installée à moins d'un mètre d'une famille préfère en rire."On leur tourne le dos, on ne leur crache pas à la figure, mais c'est vrai que quand on est trop près c'est embêtant", admet la retraitée venue de la région parisienne.