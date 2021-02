Annecy ne sera pas la capitale de la culture en 2022

"Capitale française de la culture" en 2022 : c'était le titre auquel prétendait Annecy. Finalement, le ministère de la culture n'a pas retenu la ville annécienne parmi les neuf collectivités finalistes.

Mais pour la Ville, cette candidature a été l'occasion de développer plusieurs projets culturels. "Nous souhaitons faire de ce projet un acte fondateur, inscrit dans la durée, associant habitants, acteurs culturels, associations et partenaires, et en faire le socle d'une valorisation de notre territoire et de sa population", explique Fabien Géry, l'adjoint au maire en charge de la culture. La candidature était basée sur le thème de "La ville des possibles".

Accueillir plus de réalisations artistiques

En cinq semaines, le temps qui s'est écoulé entre la décision de concourir et la constitution du dossier de candidature, une idée est née : "scénographier la ville demain". Le projet propose qu'une centaine de sites de la ville accueillent des réalisations artistiques en tout genre. "Très rapidement, et sur la base des projets et actions qui ont été proposés par tous nos partenaires, nous réunirons ceux-ci pour concrétiser la démarche", ajoute Fabien Géry.

Les neuf villes retenues sont : Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Metz, Saint-Paul de La Réunion, Sète, Villeurbanne et la communauté de communes du Val Briard en Seine-et-Marne.