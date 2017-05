Annecy : Patrick Timsit et Bartabas, têtes d’affiche de la saison 2017-2018 de Bonlieu scène nationale

Bonlieu scène nationale a levé le voile, ce mardi à Annecy, sur sa saison 2017-2018. Quatre-vingt-quatre spectacles seront proposés. Parmi les temps fort la venue du cirque Zingaro au grand complet et celle de Patrick Timsit pour une pièce tirée du "Livre de ma mère" d’Albert Cohen.

Une saison se termine, une autre débutera bientôt et déjà, elle est fait saliver les habitués de la scène nationale annécienne. "C’est toujours compliqué de créer une saison, reconnait Salvador Garcia. Il faut connaitre les artistes, avoir une bonne réputation. On n’a pas toujours ce que l’on veut mais, la plus part du temps, on y arrive." Sourire du patron de la scène nationale. "Lors de la prochaine saison, nous programmerons quatre-vingt-quatre spectacles avec des grands, grands, évènements."

Dès la fin septembre, la nouvelle saison de Bonlieu scène nationale débutera avec la venue sur scène (19, 20 et 21 septembre) de Patrick Timsit. L’humoriste dans un autre style. "Il a décidé de reprendre «Le livre de ma mère» d’Albert Cohen avec l’idée de dépasser le Timsit que tout le monde connait et l’envie de montrer un comédien émouvant et avec de la profondeur", explique Salvador Garcia. La mise en scène sera signée par Dominique Pitoiset et Patrick Timsit répètera cinq semaines à Annecy.

Bartabas en avril 2018

L’un des autres rendez-vous incontournable de la prochaine saison de Bonlieu, le cirque Zingaro de Bartabas. "Le plus grand cirque du monde avec ses chapiteaux et ses quarante chevaux", se réjouit Salvador Garcia. Un spectacle hors norme pour lequel la scène national annécienne s’est alliée avec celle de Chambéry. "Bartabas installera son chapiteau de 1 300 places sur un terrain du Bourget-du-Lac et nous proposerons vingt soirées." Mais pour cela il faudra patienter et attendre le mois d’avril 2018.

Le cirque Zingaro sera au Bourget-du-Lac à partir d'avril 2018. - (Photo BSN)

La saison 2017-2018 de Bonlieu scène nationale sera présentée au public le 6 juin dès 19h30 en présence de Bartabas et de nombreux autres artistes.