Samedi prochain, plus de 100 000 spectateurs sont attendus à Annecy pour une nouvelle édition de la Fête du Lac. Pour ce spectacle pyrotechnique de 80 minutes plus de 700 personnes seront mobilisées et actuellement, les services de la ville terminent l’installation des tribunes.

Annecy, France

La Fête du Lac est une grosse machine. "On a l’habitude mais on doit être vigilant sur tout", explique le directeur logistique et évènement de la ville d’Annecy. « On a débuté le montage des quatre tribunes (9 000 places assises) il y a 15 jours et il faudra une semaine pour tout démonter", poursuit Christophe Chastel. "L’installation des tribunes est réalisée par les employés de la ville qui ont été habilités pour ce travail et ensuite une vérification effectuée par un bureau de contrôle technique."

La Fête du lac c'est 3.5 tonnes de matériel pyrotechnique." - Christophe Chastel, directeur logistique et évènement de la ville d’Annecy

ECOUTEZ Christophe Chastel, directeur logistique et évènement de la ville d’Annecy. Copier

A Annecy, le montage des tribunes de la Fête du lac a demandé 15 jours de travail. © Radio France - Richard Vivion

La fête du lac en quelques chiffres :

80 minutes de spectacle

3.5 tonnes d’artifices

16 062 pièces d’artifices

61 pontons installés sur le lac

61 machines à feu, 7 fontaines, 5 jets pouvant monter jusqu'à 20 m, 5 lasers

47 500 places payantes dont près de 18 000 assises

Plus de 50 000 spectateurs non payants regarderont la Fête du lac depuis des bateaux ou paexmeple depuis le Semnoz

700 personnes (dont un grand nombre de volontaires) mobilisées le jour J

34 rotations de semi-remorques pour amener tout le matériel sur le Pâquier

près de 50 000 places payantes et autant de spectateurs non payants regarderont la Fête du lac depuis des bateaux ou par exemple depuis le Semnoz

61 pontons ont été installés sur le lac d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

"Autour de la terre"

Pour cette édition 2018 de la Fête du lac, la Ville d'Annecy a retenu le projet artistique "Autour de la terre", proposé par Pyroemotions, société maltaise, et Acqua Viva Production, société française. "Autour de la terre", c'est l'histoire d'un parcours à la Jules Verne, emprunté par un père et sa fille "en sortant de l'école", qui emmènera le public du Nord à l'Est, de l'Orient vers le Pacifique, du Grand Sud aux deux Amériques, sans oublier l'Afrique ou le bassin méditerranéen. Une ouverture au monde, à sa diversité et à ses couleurs.

Plus de places assises

A quatre jours de la Fête du lac, toutes les places assises ont été vendues. Il reste encore un peu plus de 14 000 tickets à vendre sur les pelouses (Impérial, Pâquier et Marquisats). Il s’agit de places "debout" qui traditionnellement sont achetées au dernier moment.

Information billetterie au 04 50 33 65 65 ou sur www.annecy.fr