Annecy : une fête du lac 2023 sur le thème des comédies musicales

C'est l’un des spectacles pyrotechniques les plus importants d’Europe . L'édition 2023 de la fête du lac aura lieu, comme à chaque fois, le premier samedi du mois d'août, le 5 août prochain. Plus de 100.000 spectateurs sont attendus pour 70 minutes de feu d’artifices et d'effets spéciaux, sur le thème cette année des comédies musicales. Les entreprises franco-italiennes Arts et Feux et Pyromotions, qui ont été retenues par la ville, annoncent une "augmentation significative du nombre de drones".

Un tourbillon musical de 70 minutes

"L'équipe d'artificiers retenue avait déjà fait sensation en 2018 puis en 2022, en proposant au public un ballet de drones pour la première fois en France. Accompagnés par le maître-artificier Andrea Scarpato, ils reviennent cette année avec un spectacle époustouflant de 70 minutes pour transformer Annecy en un théâtre magique dont le cœur battra au rythme des meilleures comédies musicales de tous les temps", précise la ville d'Annecy dans un communiqué.