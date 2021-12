Année de son bicentenaire, la faïencerie de Gien s'offre un tout nouveau musée

Couronnement de son bicentenaire, la faïencerie de Gien va bientôt dévoiler au grand public son tout nouveau musée. C'est un projet vieux de cinq ans qui voit enfin le jour. A travers deux siècles d’histoire, le musée fait la part belle à la célèbre manufacture, créée en 1821, ses périodes fastes et marquantes, ses objets symboliques sans oublier le savoir faire de ses ouvriers et ouvrières surtout.

Œuvre du graveur chinois Peng Yong, spécialement créée pour le bicentenaire de la faïencerie © Radio France - Christophe Dupuy

De grands portraits des employées de la manufacture

Après avoir profité du Plan de relance du gouvernement pour moderniser ses outils de production, la faïencerie de Gien poursuit sa Renaissance avec l'ouverture prochaine de son tout nouveau musée. Entièrement réhabilité, le bâtiment a aujourd'hui doublé sa capacité d’exposition passant de 200 à 400 m2. Visite guidée et direction tout d'abord le premier étage et sa grande salle qui sert d’exposition temporaire. Sur les murs, tout au tour de l'immense pièce aux poutres apparentes et dalles de béton, d’immenses photos de celles et ceux qui tout au long du processus industriel font le savoir-faire de la manufacture ont été accrochées. Le portrait en grand, le plus souvent d'une employée, représente chaque étape de la fabrication au sein de la manufacture. Cette idée, c'est la volonté farouche d'Yves de Talhouët, le PDG de la Faïencerie de Gien parce que "derrière le processus industriel, il y a des femmes, un peu d'hommes mais beaucoup plus de femmes, des savoir-faire et il faut toujours se souvenir de cela".

De grands portraits photographiques d'ouvrières de la manufacture ornent les murs de la grande salle d'exposition © Radio France - Christophe Dupuy

Un étage en dessous, la cave voutée longue de 28 mètres retrace deux cent ans d'histoire de la faïencerie de Gien à travers plusieurs objets de différentes collections mais aussi à l'aide de récits, cartes et photographies .

La cave voutée du nouveau musée de la faïencerie de Gien © Radio France - Christophe Dupuy

Des planches illustrées retracent les deux cent ans de la faïencerie de Gien © Radio France - Christophe Dupuy

La manufacture, ce n'est pas que de la vaisselle

L'on passe ensuite dans un cabinet de dessins où sont affichés de grandes planches de motifs de collections. Enfin tout au bout, il y a le salon baptisé Jean-Félix Bapterosses, en hommage à cet industriel et homme politique français, qui après avoir fondé à Paris en 1845 une fabrique de boutons de porcelaine, a racheté la faïencerie de Briare en 1851 puis progressivement la faïencerie de Gien à partir de 1864 . Ce petit salon renferme des objets insolites de la manufacture. Un abécédaire avec des encriers, des horloges, des bénitiers, des zoomorphes car la manufacture "ce n'est pas que de la vaisselle" clame Anne-Cécile Sourisseau commissaire scientifique qui a travaillé sur le projet du musée. C'est dans ce salon que trône également le fameux vase aux paons de l’exposition universelle de Paris en 1889. " Le symbole de la faïencerie" explique Anne-Cécile Sourisseau "qui montre l'excellence du travail de Gien avec les couleurs bleues des plumes des paons et sa taille de 3 mètres de haut".

La manufacture de Gien a fabriqué aussi des bénitiers © Radio France - Christophe Dupuy

Ce tout nouveau musée, qui jouxte la manufacture, a coûté 2 millions d’euros. Les travaux ont été financés notamment par la Région Centre-Val de Loire à hauteur de 300 000 euros et le conseil départemental du Loiret pour la même somme mais aussi la Ville de Gien à hauteur de 150 000 euros tout comme la Communauté des Communes Giénnoises. Pour des questions encore de sécurité, le musée n’ouvrira ses portes au public qu’en janvier prochain.