Année record avec plus de 80 000 visiteurs au château de Sedan !

L’année 2022 n’est pas encore terminée mais le château-fort de Sedan est déjà assuré de battre son record de fréquentation avec 80 000 visiteurs accueillis depuis le mois de janvier. 100 000 si l’on y ajoute les entrées du Festival médiéval de Sedan.

Lorsqu’en 2021, la société privée Alfran s’est vu confier la gestion du site touristique le plus visité des Ardennes, le plus grand château-fort d’Europe enregistrait 45 000 à 50 000 visiteurs par an. "La période du coronavirus a créé beaucoup de frustration. Les Français, mais aussi les Belges et les Hollandais ont eu besoin de prendre cette revanche de tourisme et de loisirs", avance le directeur du château-fort, Melaine du Merle.

Près d'un million d'euros d'investissements réalisés

Le succès est aussi le fruit des belles journées ensoleillées de l’année 2022 et des investissements réalisés par Alfran depuis son arrivée : près d’un million d’euros pour repenser le circuit de visite, désormais beaucoup plus immersif et interactif.

La création d’un escape-game et les animations thématiques, quotidiennes pendant l’été, contribuent également à ce regain d’intérêt. Le programme d’activités inspirées par l’univers d’Harry Potter proposées pendant les dernières vacances de la Toussaint ont attiré 11 000 visiteurs en deux semaines.

"Nous sommes très contents des résultats donc on peut investir davantage et on aura toujours un bon retour sur investissement", annonce Melaine du Merle, qui prévoit une seconde phase d’aménagement du parcours de visite à partir de février 2023.

Le donjon restauré en 2023

Parallèlement, la ville de Sedan propriétaire des murs, s’apprête à lancer un chantier de restauration du donjon et de protection du bâtiment des fours. La décision a été adoptée en conseil municipal ce lundi 5 décembre.

Le chantier doit démarrer au printemps prochain et durer 8 à 10 mois. Il comprendra la pose d’une couverture en ardoise sur le donjon, la restauration des menuiseries extérieures, le remplacement des gouttières, la réfection des joints et la mise à l’abri et au sec du bâtiment des fours.

La demande d’autorisation des travaux est en cours. La direction régionale des Affaires culturelles a déjà rendu un avis favorable. Une consultation des entreprises sera lancée en début d’année. L’objectif est que ces travaux soient finis pour le 600ème anniversaire du château, en 2024.

"Ce chantier couronne 50 ans d’efforts de toutes les municipalités successives", s’est félicité Didier Herbillon en conseil municipal. On ne sait pas encore à quels usages seront destinés ces nouveaux espaces réhabilités. Ils devraient accueillir une activité portée par un acteur privé. "Le projet de spa et de centre de remise en forme est toujours d’actualité", précise Didier Herbillon.