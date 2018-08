Lucinges, France

Plus d’une centaine de livres, cinquante photos et quelques deux cent œuvres-d ’arts ayant appartenus à Michel Butor, seront bientôt visibles et même consultables dans la maison de l’artiste. Ce début de semaine, la famille de cet artiste inclassable, grande figure du Nouveau Roman a officiellement signé l'acte de donation de plusieurs objets. Annemasse Agglo a déjà acheté la maison de Michel Butor, dans le village de Lucinges et voilà que son bureau, ses objets ou même ses livres, vont pouvoir être consultés sur place.

Continuer de faire vivre la maison de l'écrivain

Cette maison où Michel Butor a vécu et créé pendant trente ans sera bientôt un havre de paix pour des artistes en résidence.

C'est une réelle volonté des filles de l'écrivain. Après d’importants travaux d’aménagement, cette maison d’artistes devrait être inaugurée d'ici fin 2019.