Annette, une marionnette de Charleville-Mézières en ouverture du Festival de Cannes

L’un des trois personnages principaux du film Annette, présenté ce mardi 6 juillet en ouverture du 74ème festival de Cannes et en compétition dans la sélection officielle, est une marionnette née à Charleville-Mézières. Quatre Ardennais ont monté les fameuses marches du Palais des festivals et assisté à la projection officielle.

Dans ce film musical réalisé par Leos Carax et composé par les Sparks, Annette est la fille d’une célèbre cantatrice incarnée par Marion Cotillard et d’un humoriste cynique interprété par Adam Driver. Elle est née avec un don qui fait d’elle un être à part.

Annette est née rue de Lorraine

L’équipe chargée par le réalisateur Leos Carax de gérer la partie marionnettique du film compte une quarantaine de personnes, dont une quinzaine ont travaillé tout au long de l’année 2019 sur la création de ce personnage à Charleville-Mézières. Estelle Charlier et Romuald Collinet, de la compagnie La Pendue ont dirigé ce minutieux chantier. Ils ont inventé, créé la marionnette. Ou plutôt cinq marionnettes car Annette grandit et apparaît dans le film à différents âges de son enfance.

La production m’avait demandé de travailler à Paris mais mon souhait était de faire travailler les forces en présence de Charleville – Romuald Collinet, marionnettiste et papa d’Annette

Un local de 300 mètres carrés, situé rue de Lorraine à Charleville-Mézières a été transformé en véritable studio. Des essais vidéos y ont été réalisés, parfois en présence du réalisateur Leos Carax. Pour intégrer Annette au tournage sans que les marionnettistes n’apparaissent à l’image, l’équipe carolomacérienne a beaucoup travaillé sur les décors du film en réalisant des maquettes à échelle réelle.

Dissimuler les marionnettistes dans le décor a nécessité beaucoup d’ingéniosité et d’essais. "Pour la scène du zodiac, on en n’avait pas", raconte le régisseur technique David de Julis. "J’ai trouvé une péniche avec un zodiac au Mont-Olympe, les propriétaires belges nous l’ont prêté et je me suis retrouvé à ramer pendant des heures sur la Meuse avec une marionnette entre les jambes et Romuald en-dessous"

Des marionnettistes carolos sur le tournage

Quatre marionnettistes ardennais ont participé au tournage. Cachés dans le décor, hors-cadre en hauteur en manipulant Annette avec des fils, vêtus de noir dans l’ombre ou sur fond vert puis effacés par effets spéciaux, ils ont donné vie à Annette. Ils ont également appris aux acteurs Marion Cotillard, Adam Driver et Simon Helberg les rudiments de la manipulation de la marionnette pour les scènes où la marionnette est en contact avec eux.

Le tournage s’est déroulé à Bruxelles et à Los Angeles mais quelques images du film ont été tournées à Charleville-Mézières. "Leos Carax a souhaité faire des reprises après le tournage pour faire des inserts : on filme la marionnette et elle est rajoutée sur l’image existante", détaille Romuald Collinet.

Annette privée de tapis rouge

Personnage principal du film, Annette n’a pas monté les marches du festival de Cannes. Les contrats interdisent de diffuser l’image de la marionnette avant la sortie du film aux Etats-Unis fin août sur la plateforme d’Amazon Prime Video. En France, le film est sorti en salle ce mardi 6 juillet.

L'affiche d'Annette - RISK

On pourra toutefois rencontrer Annette en vrai à Charleville-Mézières cet été puisque le musée de l’Ardenne, à Charleville-Mézières, consacrera une exposition aux coulisses de sa création, aux secrets de sa manipulation et au tournage à partir du 22 juillet. Seront présentés des vidéos, des photos, des éléments de décor et Annette bien sûr !