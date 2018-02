Guéret, France

Près d'une centaine de personnes on fait le déplacement. Car il a des fans le petit théâtre de Guéret, des fans comme Rose : " Il a quelque chose. Il est vieux, il est tout ce que vous voulez, mais il a quelque chose qui nous attire."

Le théatre à l'italienne de Guéret, place Varillas. © Radio France - Sarah Vildeuil

Dans la salle, Michel est déjà assis en attendant le spectacle. Il contribue comme il peut pour la sauvegarde de l'édifice construit au début du 19e siècle. "Je suis adhérent au petit théâtre. J'ai renouvelé ma cotisation, raconte Michel, car je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au patrimoine de la ville." Des théâtres comme ça, il n'y en a plus que huit dans toute la France. Alors payer dix euros même si c'est fermé, pour Michel: " c'est la grandeur du geste!"

La marraine du petit théâtre

Si Michel s'est déplacé à la mairie, c'est aussi pour écouter une lecture d' Annie Duperey, accompagnée de deux amis, François Soustre et Sylvain Dufour. La comédienne, amoureuse du théâtre de Guéret, soutient le projet de réhabilitation depuis trois ans. "C'est un bijou, dit l'actrice en souriant. C'est un théâtre à l'italienne avec deux balcons. Et puis je me suis hasardée à dire un poème sur scène, l’acoustique est merveilleuse, souligne Annie Duperey.

Le théatre de Guéret, vu de l'intérieur © Maxppp - Michèle Delpy

La comédienne espère un jour jouer sur la scène du théâtre de Guéret. D'ailleurs elle compte bien faire venir ses amis de la série Une famille formidable. " Quand le théâtre sera réhabilité, pour une des premières représentations, j'amenerai là monsieur Bernard Lecoq et madame Béatrice Agenin, qui sont tous les deux du Bas Berry, à la limite de la frontière creusoise, s'amuse l'actrice. Nous avons le projet de dire des poèmes de Jean-Louis Boncoeur et des textes de notre auteur guérétois, Marcel Jouhandeau."

Annie Duperey à la mairie de Guéret. © Radio France - Sarah Vildeuil

Un avenir pour le petit théâtre

Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il y a peut-être un espoir avec la récente mission gouvernementale pour sauver le patrimoine en péril. Mais pas question de se réjouir trop vite pour l'association Masquarades, à l'origine du projet de réouverture. "Ce dossier a été retenu dans les dix derniers de la région Nouvelle-Aquitaine, explique Séverine Pateyron, la présidente de l'association. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas faire aboutir cette sélection puisqu'il appartient au propriétaire des lieux de faire la demande. Nous ne le sommes pas."

Près d'une centaine de personnes ont fait le déplacement pour venir écouter Annie Duperey ce dimanche à la mairie de Guéret © Radio France - Sarah Vildeuil

Le propriétaire, la mairie de Guéret, avance des arguments économiques. "Sur ce mandat, nous étions engagés auprès de la population pour le musée, sur le plan culturel, précise Thierry Bourguignon, adjoint au maire. _Nous avons actuellement deux salles de spectacle à Guéret. Nous ne sommes pas opposés à la réouverture de ce petit théâtre mais il faut voi_r comment on peut faire, peut-être que ce sera l'objet d'un projet sur le prochain mandat."

Il faudrait 2 millions d'euros pour rénover le théâtre de Guéret. En attendant, tous les dons récoltés grâce à cette lecture seront reversés à l'association Masquarade.