Anniversaire de la cité de la gastronomie à Dijon : top ou flop ?

France Bleu Bourgogne : François Deseille, Un an après, on en est à 800.000 visiteurs. Vous annonciez 1 million de visiteurs par an. Est ce que vous êtes déçu ?

Non. Déjà, nous annoncions 1 million de visiteurs et la troisième année, la première année 800 000. Et quand je dis 800 000, normalement, c'est 920 000. Mais on a des caméras de comptage qui ont levé 120 000 personnes et un logiciel qui calcule pour enlever les livreurs, pour enlever les personnes, les 400 personnes qui travaillent dedans, qui circulent, qui passent devant les caméras. Donc de 920 000, le chiffre est redescendu à 800 000, ce qui est un chiffre de visiteurs normal et qui est très encourageant pour la première année.

Donc on compte aussi ceux qui vont au cinéma, mais pas forcément visiter la cité ?

Oui, quand je dis visiteurs, c'est l'espace cinéma. Il y a eu à peu près 200 000 entrées. Vous avez l'espace village gastronomique, On est un peu plus de 300 000 et l'espace culturel, on approche les 150 000.

Est-ce que cette cité n'attire que les touristes ou bien aussi les Dijonnais ?

Les Côte-d'Oriens jouent aussi le jeu. Ils viennent également évoluer étant donné qu'au début, on a ouvert au mois de mai. Ça a été beaucoup de touristes étrangers parce que c'est la période qui s'y prêtait. Puis, au mois de septembre, j'avais demandé la gratuité de la grande chapelle parce que je m'étais rendu compte, justement avec les caméras, que beaucoup de gens rentraient côté grande chapelle et trouvaient cette chapelle payante. Donc on l'a rendue gratuite et ça a augmenté énormément le flux. C'était une demande des Dijonnais et donc maintenant, sur 100 visiteurs, il y en a plus de 60 qui viennent de Dijon, on va dire.

La cité a connu un démarrage difficile. Il y a eu beaucoup de critiques au départ, on s'en souvient, sur les prix notamment.

Il y a eu, il est vrai, une erreur sur les grilles, au niveau des légumes, c'était des légumes haut de gamme qui n'étaientt pas appropriés au lieu. Par contre, maintenant, tout a été changé, ça a beaucoup bougé. Les cinémas, c'est pareil. Il y a une erreur sur les prix au départ qui a été rectifiée. Maintenant, les tarifs sont tout à fait concurrentiels. Le cinéma est magnifique et la crise du cinéma aussi est passée par là. Et il a ouvert en pleine crise du cinéma. Prenons la poissonnerie où nous avons des tarifs tout à fait comparables et on le vérifie avec les poissonneries des Halles. Et c'est vrai que cette poissonnerie explose. Son chiffre d'affaires, elle est ouvert sept jours sur sept et il y a ce côté fou de cours qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est à dire? Vous achetez votre poisson, soit vous repartez chez vous, mais vous pouvez aussi faire cuisiner sur place, le manger sur place. Le plateau de fruits de mer, c'est pareil, vous pouvez le manger. Il y a un esprit food-court qui se dégage, on est fait évoluer cette cité.

Certains dans l'opposition. Emmanuel Bichot, pour ne pas le citer, dénoncent un gouffre financier pour la ville. Vous répondez quoi ?

Franchement, vous savez, dans ce style de projets, il y a des ambassadeurs et des fossoyeurs. Lui, je sais dans quelle catégorie se situe. C'est la catégorie fossoyeur. Un projet comme ça, il faut le porter. Certes, la première année, il y a eu 2 millions d'euros d'engagés, 1 million sur toute la phase inauguration et communication au niveau international. Mais qui a porté ses fruits quand on voit maintenant que le magazine Time hebdomadaire a classé Dijon comme les 50 villes incontournables dans le monde. Quand je vois que la semaine dernière, le guide vert nous a donné une étoile comme site touristique remarquable, je dis bravo !