Annonay : accrocher une oeuvre d'art dans votre salon sans vous ruiner

Annonay, France

L'artothèque du Groupe d'Art Contemporain d'Annonay en Ardèche est désormais ouverte à tous. L'association gère un fond de 650 oeuvres d'art contemporain : des estampes essentiellement, réalisées en quelques exemplaires et signées par des artistes locaux ou des artistes à renommée internationale comme Ben. Ces oeuvres ont été acquises par le Département de l'Ardèche, par la Ville d'Annonay, ou éditées par le GAC à l'occasion d'expositions.

Jusqu'à présent, l'artothèque les prêtait uniquement à des collectivités, des écoles, des entreprises. Mais les particuliers peuvent désormais aussi emprunter un tableau. C'est ouvert à tous, pas seulement aux habitants du bassin annonéen.

Le catalogue est consultable sur internet. On peut réserver une oeuvre directement sur le site explique Charline Gillin, coordinatrice de l'artothèque : "comme sur un site marchand classique, on peut aller choisir ses oeuvres, les mettre dans son panier, créer son compte, valider son choix et venir retirer son oeuvre à l'artothèque à Annonay."

Le site internet de l'artothèque du Groupe d'Art Contemporain d'Annonay (Ardèche) - Capture d'écran site internet de l'artothèque

Le coût est de 25 euros pour 3 mois pour une oeuvre. Il suffit d'avoir une attestation responsabilité civile.

Ne pas se dire que l'art contemporain est réservé à une élite

L'objectif, c'est d'ouvrir l'art contemporain à tous. Jean-Pierre Huguet, le président du Groupe d'Art Contemporain, voudrait qu'on fréquente l'artothèque comme son club de foot, détendu, sans se dire que c'est réservé aux initiés, à une élite : "je me souviens des premières fois où je suis passé devant des galeries d'art contemporain, j'avais la trouille de rentrer, parce que c'est un peu impressionnant. Là, c'est dans la simplicité. Vous profitez de poser cette oeuvre chez vous, et voir ce qu'il se passe au fil du temps."

Vous la verrez dans votre salon le matin, le soir, et au bout de 3 mois, quand il faudra la rendre, elle vous manquera. C'est du moins le sentiment de Jean-Gabriel Cosculluela. Cet habitant de Vernosc-lès-Annonay a régulièrement une oeuvre empruntée à l'artothèque dans sa salle à manger : "je ne suis pas en admiration 24h/24 devant, ma femme non plus. Mais parfois il est difficile de se détacher de l'oeuvre avec laquelle on a vécu pendant 3 mois ; ça veut dire que, quelque part, l'oeuvre nous a vraiment touché, elle est là au quotidien."