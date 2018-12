Annonay aura son cinéma multiplexe dans un peu plus d'un an

Le Permis de construire du futur multiplexe a été déposé hier à la mairie d’Annonay. Le projet, qui implanté en centre-ville, prévoit plus de salles, plus de places et plus de confort. Les travaux devraient commencer dans 6 mois pour une ouverture prévue début 2020.

Annonay, France

Le nouveau projet est porté par les propriétaires de l'actuel cinéma "les Nacelles". Fini le petit cinéma vieillot, place à un multiplexe moderne qui offrira plus de places et plus de films. Le futur complexe d'Annonay, qui sera le plus grand d'Ardèche, disposera de 7 salles pour 1200 fauteuils. Les salles seront équipées avec les dernières technologies sonores, le "Dolby Atmos" et de projection en très haute définition numérique 2K et 4K.