Annonces pour la Culture : "un sparadrap sur une jambe de bois" estime le directeur du Pin Galant de Mérignac

Après une rencontre entre le Premier ministre, la ministre de la Culture et les organisations syndicales du monde de la culture, 20 millions d'aides vont être allouées "pour aider les plus fragiles". Mais pour bon nombre de directeurs de salles, dont certains en Gironde, il faut rouvrir.

Le gouvernement a annoncé, ce jeudi, de nouvelles mesures pour l'emploi dans le secteur culturel et l'accès des intermittents aux congés maladie et maternité, sans se prononcer sur la demande de prolongation de "l'année blanche" au-delà du mois d'août. Le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ont rencontré en visioconférence les organisations syndicales du secteur de la culture, qui tirent la sonnette d'alarme un an après le début du premier confinement, alors que les occupations de théâtres s'amplifient en France. "J'ai obtenu du Premier ministre, a indiqué Roselyne Bachelot, que 20 millions supplémentaires soient mobilisés pour soutenir les équipes artistiques en région, aider les plus fragiles, préparer la reprise qui se profile mais aussi accompagner les jeunes diplômés qui commencent leur carrière dans des conditions particulièrement difficiles". Ces 20 millions viendront s'ajouter aux 30 millions d'euros déjà prévus dans le plan de relance pour 2021.

Pour Philippe Prost, le directeur du Pin Galant à Mérignac, on est proche du coup d'épée dans l'eau. Pour lui, une seule solution s'impose : la réouverture des lieux culturels. Depuis le début de la crise, il a dû annuler 95 spectacles.

Philippe Prost, directeur du Pin Galant : "On en a assez d'être les grands sacrifiés" Copier

D'après Malika Josse, directrice du Théâtre Fémina à Bordeaux, il faut aussi rouvrir. À la demande de la ministre de la Culture, elle a proposé un protocole de réouverture. "Dans celui-ci, on prend le spectateur depuis le parking, on l'emmène dans la salle, personne ne se croise. Gel et masques sont obligatoires, les spectateurs sont assis et les toilettes, bars ainsi que le merchandising ne sont pas ouverts", détaille-t-elle avant de conclure : "On essaie de s'en sortir donc on travaille et on se bat." Pour elle, le nombre des annulations grimpe à 135 depuis le mois de mars dernier en ce qui concerne le Théâtre Fémina.