Annulation de la 12ème édition du festival DocumenTerre de Montignac-Lascaux

La 12ème édition du Festival du Film DocumenTerre de Montignac-Lascaux est annulée à cause du coronavirus. Lors des précédentes éditions, le festival a proposé au cinéma Vox de Montignac des documentaires sur le vent, l'eau, la terre, ou encore l'arbre. Cette édition devait être consacrée aux peuples de la terre. 12ème édition baptisée : Les peuples autochtones.

"La nouvelle situation sanitaire et les incertitudes qui entourent son évolution imposent un autre déroulement" explique Marie-Hélène Saller, l'organisatrice du festival. "Les contraintes qui nous sont imposées par la Préfecture sont trop lourdes" : Retour à la jauge de juin dans les salles de spectacles (moitié de salle); Rassemblements et cocktails non autorisés; distanciation dans les petites salles des restaurants de Montignac avec la "règle des six" impossible à tenir; des intervenants qui déjà se désistent etc...Il fallait ne pas prendre le risque de devoir tout annuler huit jours avant".