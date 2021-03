Annulation de la Grande marche Lorraine Nancy-Metz du 8 mai 2021

La Grande marche Lorraine Nancy-Metz, qui devait se tenir le 8 mai, est annulée. Depuis 1981, elle relie les deux villes à travers 63 km de sentiers. La marche part d'une ville ou de l'autre, une année sur deux. L'édition de l'année dernière avait déjà dû être annulée, mais il y a deux ans, 1800 randonneurs avaient participé.

La piste d'un report à l'étude

Les organisateurs expliquent qu'ils préfèrent ne pas prendre de risque, et tiennent compte de la situation actuelle et du manque de visibilité. Ils s'appuient aussi sur les préconisations des Préfectures et de la Fédération française de la randonnée pédestre.

Le Nancy-Metz à la marche espère encore pouvoir organiser le report de la marche à la fin de l'année, mais attend d'y voir plus clair pour communiquer.