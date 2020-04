Annulation du festival la Nuit de l'Erdre : "C'est un déchirement"

C'est officiel depuis ce lundi soir. Les annonces d'Emmanuel Macron ont conduit l'organisation de la Nuit de l'Erdre à annuler le festival. Les artistes Kungs, M, Angèle, Gims, Yannick Noah auraient dû s'y produire. Plus de 54 000 festivaliers étaient attendus fin juin.

Le festival la Nuit de l'Erdre ne fera pas exception à l'interdiction annoncée ce lundi soir par le chef de l'état. Pas de festival jusqu'à la mi-juillet. Et donc pas de Gims, M, Yannick Noah, Kungs, Lorenzo, Lompal, Rilès ni Angèle (etc.. ) sur la scène en plein air de Nort-sur-Erdre. Pour l'organisation :

"C'est un déchirement. Cette 22ème édition était l'aboutissement d'un an de travail. C'est particulièrement dur pour les 1700 bénévoles et les prestataires.

Le festival s'apprêtait à accueillir du 26 au 28 juin "encore plus de monde que les 54 000 personnes de l'année dernière".

Les organisateurs font savoir que :

Financièrement, on pourra s'en remettre. 2020 sera déficitaire mais la trésorerie est suffisante pour éponger ce revers là. Il ne faut pas que cela se reproduise.

Le festival, qui compte quatre salariés (tous en télé-travail depuis le début de la crise sanitaire) s'inquiète beaucoup pour ses nombreux prestataires dans les domaines du transport, de la restauration et de l'hôtellerie, ainsi que les imprimeurs et les entreprises avec lesquelles il travaille pour installer sur zone les pré-fabriqués et les tentes.

Pour les artistes qui étaient prévus "certains acomptes avaient été versés". A cette heure, l'organisation essaye de trouver un dénouement profitable à chacun "comme une reprogrammation l'an prochain par exemple."

En cliquant sur ces mots vous serez dirigé vers le site du festival sur lequel l'annulation est officiellement annoncée.