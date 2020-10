Annulation du Paris-Roubaix 2020 : les principales réactions dans les Hauts-de-France

De l'incompréhension, de la déception, de la colère... L'annulation de la 118e édition du Paris-Roubaix, annoncée vendredi en fin de matinée fait forcément réagir dans la région Hauts-de-France. La course cycliste, initialement prévue en avril, avait été reportée à cause du coronavirus et devait se dérouler le dimanche 25 octobre. Finalement, en raison du contexte sanitaire, elle passe à la trappe tout comme la première édition de la course féminine qui devait se tenir cette année.

Pour le président du comité Hauts-de-France de cyclisme, Pascal Sergent, invité du journal de midi sur France Bleu Nord, cette décision "est complètement incompréhensible".

"La crise sanitaire est là, il faut prendre des précautions, cela ne se discute pas, précise le spécialiste du Paris-Roubaix. Mais il y aurait d avoir des mesures à prendre sur le nombre de personnes au Vélodrome, sur les secteurs pavés... Là on tombe dans une décision extrême. C'est comme si on reconfinait, qu'on refermait les métros, les cinémas..."

Toutes les courses ont lieu, sauf ici. C'est vraiment difficile à accepter !

L'Enfer du Nord existe depuis 1896 et à part pendant les deux guerres mondiales, il n'avait jamais été annulé. "Aujourd'hui, le tour d'Italie se déroule très bien, reprend Pascal Sergent. Le tour de France s'est déroulé dans d'excellente conditions, il y a Paris-Tours dimanche, Liège-Bastogne-Liège le weekend Passé. Tout tourne partout, sauf ici sur Paris-Roubaix, c'est vraiment très difficile à accepter !"

Plus de réactions à venir.