Annulation ou maintien : les Eurockéennes de Belfort annonceront la décision fin mars

Toujours pas de fumée blanche au dessus du Malsaucy. La décision d'annuler ou de maintenir l'édition 2021 du festival n'est pas encore prise officiellement. Il reste pour l'instant programmé du 1er au 4 juillet prochain avec le groupe Muse en clôture. " Il y a une réflexion qui se tient en ce moment avec le Conseil d'administration et l'ensemble des parties prenantes parce que la décision n'est pas facile. On pourra donner une réponse à la fin du mois", a indiqué Jean-Paul Roland, invité de l'émission "Happy Hour" ce mercredi soir sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Deuxième annulation du festival ? Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, se fixe fin mars pour donner une décision © Maxppp - Lionel Vadam

C'est en effet toujours à cette période de l'année que les groupes décident de partir ou pas en tournée et que les Eurockéennes enclenchent les embauches des prestataires. Mais le virus aura lui aussi son mot à dire et les derniers chiffres communiqués ce mercredi ne laissent guère de place à l'optimisme.

Pour l'instant, aucun groupe n'a appelé pour dire qu'il ne viendrait pas

Comme l'an dernier, le mois de mars sera encore celui de la décision. L'édition 2021 subira t elle le même sort que la précédente ? Les discussions se poursuivent. " On n'a pas annoncé la décision car nous avons encore des réunions la semaine prochaine avec le ministère, le Centre national de la musique. Des histoires d'aides se posent désormais, le fameux parachute qu'il faut qu'on arrive à vérifier. Mais pour l'instant, aucun groupe n'a appelé pour dire qu'il ne viendrait pas. Tout le monde est en attente", précise Jean-Paul Roland.

Des annonces ministérielles contraires à l'esprit d'un festival

Ce qui est certain, c'est que les organisateurs ne pourront pas conserver l'esprit de leur festival dans les conditions dictées le 17 février dernier par Roselyne Bachelot. Ce jour là, la ministre de la Cuture avait mis les organisateurs de festivals KO annonçant que la jauge maximale pour ces grands rassemblements estivaux ne pourrait pas dépasser pas les 5 000 spectateurs. Autre contrainte, ils devront être assis et à distance. "On ne peut pas transformer un festivalier en simple spectateur de théâtre assis comme un playmobil. L'esprit d'un festival, c'est l'interaction. Majoritairement, les gens y viennent entre amis pour rencontrer des gens. Depuis 1989, on est les garants de cet esprit là. Il nous faut penser à ça", a rappelé le directeur des Eurocks. Les résultats d'une enquête réalisée récemment auprès des festivaliers l'attestent. Ils ont majoritairement refusé une jauge de 5 000 spectateurs, assis et distancié. Mais ils étaient globalement pour le port du masque et le test préalable pour entrer sur le site d'un festival. C'est la preuve que eux aussi ne veulent pas sacrifier l'esprit rock.