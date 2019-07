Jazz à Vienne : annulé à cause de la tempête, Ben Harper re-programmé le 24 juillet

Le concert de Ben Harper au théâtre antique de Vienne, en Isère, aura finalement bien lieu, mais le 24 juillet prochain. La prestation du chanteur américain, ce lundi soir, avait été annulée à cause des violents orages touchant le Nord Isère. Le concert a été reprogrammé dans la foulée.

Vienne, France

La déception aura été de courte durée. Le concert de Ben Harper à "Jazz à Vienne" a été annulé, puis reprogrammé plus tard en juillet, tout ça dans la seule soirée de lundi soir.

Initialement prévu ce lundi, le concert n'a pu avoir lieu car de violents orages, accompagnés de fortes bourrasques de vent, se sont abattus sur Vienne et le Nord Isère dans la soirée. Par mesure de sécurité, la prestation de Ben Harper au festival de jazz a donc été annulée vers 20h30.

Un orage "dantesque"

"Les conditions étaient dantesques" raconte Philippe, un habitué du Jazz, venu avec Claire, sa femme : "il y avait des tornades de vent, la scène a été inondée ! Des torrents d’eau coulaient dans les gradins, du coup le spectacle a été annulé avant même de commencer".

La déception était grande dans le public, le concert étant complet de longue date. "Je suis vraiment mais vraiment déçue" témoigne Caroline. Cette jeune maman de quatre enfants avait tout organisé depuis plusieurs semaines pour avoir (enfin) la chance de voir Ben Harper en concert. "On a prévu la nounou, payé les billets de train et l'abonnement pour être sûrs d'avoir une place".

Concert complet, déception immense

Pour remédier à la frustration des spectateurs, les organisateurs ont reprogrammé le chanteur et guitariste américain dans la foulée : il reviendra au théâtre antique le 24 juillet prochain. "J'espère vraiment qu'on pourra y aller le 24 juillet, mais on n'est même pas sûrs. Il faudrait déjà être certain que l'abonnement du festival fonctionnera ?" s'interroge-t-elle.

