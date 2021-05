Annulé en 2020, mais pas en 2021, Alès renoue avec son très couru festival cinéma Itinérances

Il n'avait pu se tenir en 2020, il aura bien lieu en 2021. Le très attendu festival de cinéma d'Alès, Itinérances, se déroule, entre autres au Cratère-théâtre, début juin. Plus d'une centaines de films, des vedettes et des conditions sanitaires à respecter.

Itinérances, le festival cinéma d'Alès se tient du 1 er au 9 Juin. La 39 e édition aura bien lieu (après l'annulation de 2020) au Cratère-théâtre mais aussi au ciné planète d'Alès et à la médiathèque. Plus d'une centaine de films, des avant-premières, des courts et des invités dont Julie Gayet (comédienne, productrice, réalisatrice), Jackye Berroyer (acteur-dialoguiste, acteur) ou Yves Jeulan (documentariste). Un festival sous conditions sanitaires strictes, la jauge à 35% et pas de séances la nuit. Pas la même ambiance que les éditions précédentes, mais dit l'association Itinérances "sans doute le plaisir de se retrouver dans une salle de cinéma avec une programmation de qualité".

Le cratère-théâtre "libéré" avant son prochain "envahissement"

La scène nationale était occupée depuis début mars par les intermittents du spectacle. Des intermittents en lutte contre la réforme de l'assurance chômage. Ils n'avaient pas levé le mouvement de protestation avec le déconfinement de la mi-mai. Intermittents et direction de la structure culturelle sont finalement tombés d'accord pour une "libération" des lieux "pour laisser le champ libre à Itinérances avant l'envahissement espéré des cinéphiles sevrés de salles depuis des mois".

Denis Lafaurie, directeur du Cratère-théâtre d'Alès. Copier

Des conditions sanitaires à respecter

"La joie de se retrouver mais la Covid est là". Le festival cinéma Itinérances, comme les autres manifestations culturelles est soumis à des conditions d'accueil strictes. La jauge à 35%, pas de séances de nuit (couvre-feu à 21 heures) et gestion des flux sourcilleuses. Ainsi, explique le président d'Itinérances, Julien Camy, "il faudra réserver sa place pour la séance sur internet". "C'est pénible, mais c'est aussi la seule solution pour être dans une salle avec toutes les conditions de sécurité".

Des conditions sanitaires strictes à observer toute la durée du festival de ciné d'Alès. Copier

Une soixantaine d'artistes, des réalisateurs présents

Il n'y a pas d'Itinérances sans stars de la profession. "On ne s'y attendait pas, mais beaucoup frustrés depuis des mois de rencontres ont accepté de faire le déplacement à Alès". Le délégué général d’Itinérances, Antoine Leclerc se réjouit de la visite durant le festival de nombre d'artistes. "Une belle marque de soutien, comme de nos partenaires financiers" (100.000 € pour Alès-Agglo ndlr) pour une édition "sans filet". A cause de "la jauge, les recettes ne seront pas les mêmes que d'habitude".

Antoine Leclerc, délégué général du festival ciné Itinérances Alès (Gard). Copier

On notera que les occupants du Cratère-théâtre d'Alès organise ce mercredi sur le parvis une '"manifestat'Action revendicative". Au programme en toute fin d'après-midi, des "performances poétiques et politiques" ainsi que des "concerts tous terrains". Signe, à en croire le mouvement national occupons partout, que la lutte contre la réforme de l'assurance chômage est "encore loin d'être terminée".