Annulé, le festival Mythos reporte des concerts et appelle aux dons

Il devait se tenir à Rennes, du 27 mars au 5 avril, et a été annulé en raison du coronavirus. Le festival Mythos a lancé le 1er avril la phase de remboursement pour ceux qui avait acheté leur ticket. Et lance aussi un appel aux dons.

Alors que le festival Solidays est annulé, que les Vieilles Charrues sont compromises, le festival Mythos en est déjà dans la phase d'après. Prévu du 27 mars au 5 avril, le festival rennais avait annoncé son annulation le 10 mars dernier.

Si une grande partie des concerts a été purement et simplement annulé, d'autres ont été reportés, et auront lieu à l'automne à la salle de spectacle du MeM, dont ceux de plusieurs têtes d'affiche. Ainsi, Ayo s'y produira le 10 septembre, Jeanne Cherhal le 1er octobre, Izia le 3 octobre, Maceo Parker le 7 octobre, Skip the Use le 14 octobre, Pomme le 28 octobre, et Calypso Rose le 21 novembre. Pour ces concerts reportés, les détenteurs de billets peuvent choisir entre se rendre au concert à la nouvelle date, ou se faire rembourser.

Le concert d'Ayo n'est pas annulé, mais reporté à septembre. © Maxppp - Nicolas Vallauri

D'autres en revanche (Ben l'oncle Soul, Kery James, Oxmo Puccino, Yael Naïm, Yseult...) sont annulés. Pour ceux-ci, les détenteurs de places, qu'elles soient individuelles ou qu'il s'agisse de pass quatre jours, peuvent obtenir un remboursement en remplissant des formulaires. Le festival précise que "seul le prix du billet (hors frais de location) sera remboursé. Aucun frais annexe de quelque nature que ce soit (transport, hôtellerie, parking…) ne sera remboursé ou dédommagé".

Choisir de ne pas être remboursé... pour soutenir le festival

Et puis, Mythos propose aussi de ne pas être remboursé, ou alors pas totalement, en signe de soutien au festival (il ne faudra donc pas cocher la case si vous souhaitez être remboursé). Le festival dit avoir reçu "plusieurs demandes sur les réseaux sociaux ou par mail" et souhaite "permettre a celles et ceux qui souhaitent soutenir le Festival Mythos et plus largement le secteur du spectacle vivant, de faire un don".

En 2019, en dix jours, le festival Mythos avait accueilli plus de 41 000 spectateurs à Rennes, dont la moitié scène du cabaret botanique, en plein cœur du parc du Thabor.