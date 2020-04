Annulées pour 2020 à cause du coronavirus, les Eurockéennes de Belfort veulent "se projeter vers l'avenir"

Malgré la "profonde tristesse" d'avoir dû annuler l'édition 2020 des Eurockéennes de Belfort, prévue du 2 au 4 juillet, à cause du coronavirus et du confinement, le directeur du festival Jean-Paul Roland se projette vers l'avenir, comme il l'a expliqué ce mercredi matin sur France Bleu.

Première chose, les modalités de remboursement des billets, qui devraient être précisées ce weekend. "Ceux qui auront acheté sur notre site se verront créditer leur carte, ceux qui auront acheté dans d'autres points, comme les enseignes de billetterie, sont invités à les contacter directement", explique Jean-Paul Roland. Une autre possibilité, "qui reste une option" : conserver, pour ceux qui le souhaitent, la validité des billets 2020, pour 2021.

Un million d'euros perdus

Car il y aura bien une édition 2021, Jean-Paul Roland y croit, même si les contours sont très incertains. "Les agences artistiques sont complètement déstabilisées, on ne connaît pas la date du déconfinement", explique le directeur des Eurockéennes, "mais on va tout faire". Il appelle d'ailleurs de ses voeux une "relance du secteur de la musique live" : "On a été les premiers touchés et on sera certainement les derniers à rouvrir."

Dans l'immédiat, les Eurockéennes de Belfort et Territoire de Musique, l'association organisatrice doivent faire face à une "équation financière complexe". L'ensemble du budget repose sur les trois jours de festival. Avec l'absence de recettes, de billetterie, de sponsors, "95% du budget de recettes s'envole", estime Jean-Paul Roland. Si l'on compte le coût de fonctionnement de l'association et les frais engagés, "on arrive à un million d'euros".

"On ne pourra s'en sortir qu'avec le maintien des subventions des collectivités locales", affirme le directeur des Eurockéennes, "deux sur trois nous l'ont déjà confirmé (le département et la ville de Belfort selon nos informations), ce qui nous laisse effectivement un peu d'espoir pour l'atterrissage de cette année". Mais pour éponger "ce lourd déficit", Territoire de Musique va devoir faire le tour des banques, "puiser dans les quelques fonds propres" et réorganiser le temps de travail.

Jean-Paul Roland se projette donc vers l'avenir, même s'il reste flou, "ragaillardi" par les messages de soutien reçus depuis lundi soir. Même s'il a dû faire le deuil d'un "rêve impossible" : "un déconfinement en musique".