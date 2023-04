Antibes et Villeneuve-Loubet : 2 idées de sorties fun et sportives en famille !

Antibes International Trampoline Cup : le rendez-vous des sauteurs fous !

Ne manquez pas la Antibes International Trampoline Cup, qui aura lieu vendredi 28 et samedi 29 avril 2023 à l’Azur Arena d’Antibes !

Un spectacle époustouflant avec les meilleurs trampolinistes du monde!

Cette compétition internationale va réunir 50 athlètes multi-médaillés dans les plus grands championnats. Parmi eux, les 14 meilleurs trampolinistes Français, dont 6 femmes, vont aussi s’affronter entre eux pour intégrer les sélections des Jeux Olympiques de Paris 2024 (4 places hommes et 4 places femmes). Autant vous dire que le niveau va être très élevé et que vous allez en prendre plein les yeux !

Vendredi, vous pourrez voir toutes les délégations toute la journée en séances d’entraînement : France, Grande-Bretagne, Allemagne, Portugal avec l’équipe masculine championne du monde en titre, l’Espagne et l’Italie. Et samedi, place aux qualifications, aux matchs par équipe et aux finales individuelles hommes et femmes. Préparez-vous à vibrer avec ces athlètes qui vont défier les lois de la gravité !

Un événement accessible à tous

Que vous soyez un passionné de trampoline ou un simple curieux, vous trouverez votre bonheur à la Antibes International Trampoline Cup. Les tarifs sont très abordables : 5€ pour le vendredi, 10€ pour le samedi ou 12€ pour le pass 2 jours. Et si vous venez en famille ou entre amis, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit sur RécréaNice.fr

L’Azur Arena d’Antibes est facilement accessible en voiture ou en transports en commun. Vous pourrez profiter d’un parking gratuit sur place et d’une buvette pour vous restaurer.

Un week-end qui va vous faire rebondir

La Antibes International Trampoline Cup est une occasion unique de découvrir un sport spectaculaire et méconnu, qui mêle performance physique, technique et artistique. Vous allez être bluffés par les exploits de ces sauteurs fous qui vont vous faire rêver ! Alors n’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant et à venir soutenir ces champions qui vont faire vibrer l’Azur Arena !

Village des Fous : le paradis des petits et des grands enfants !

Vous cherchez une idée de sortie originale et ludique pour vous amuser en famille ? Vous avez envie de profiter du beau temps et de la nature tout en faisant le plein de sensations ? Alors direction le Village des Fous, le parc de loisirs à Villeneuve-Loubet qui va vous faire retomber en enfance !

Un parc de loisirs en pleine nature avec 49 attractions en illimité

Le Village des Fous, c’est un grand parc de loisirs situé à deux pas du bord de mer, qui propose 49 attractions en plein air en illimité pour s’éclater en famille comme des fous ! Des jeux pour sauter, grimper, glisser, voler et dévaler des pistes en tous genres ! Aérolienne, chamboulateur, centrifugeuse, Air-Flotte, Saut du ouf, Trampodinguos ou Luges volantes…tout un programme pour s’amuser !

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : un espace avec des jeux adaptés aux plus petits à partir de 4 ans, un labyrinthe géant pour se perdre et se retrouver.

