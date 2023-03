Antibes : toute la programmation des Nuits Carrées dévoilée

Illustration - Le Festival les Nuits Carrées à Antibes est l'un des plus importants des Alpes-Maritimes

JEUDI 22 JUIN

JOK'AIR

Jok'Air le plus cainri des rappeurs Français est un artiste habité, inconventionnel et hyperproductif.

B.B. JACQUES

Révélation rap de l'an dernier, grâce - notamment - à son passage sur Netflix.

PRINCE WALY

Prince Waly irradie de sa prestance le rap francophone, imprime dans ses grandes pages certaines de ses plus belles histoires et marqué nombre de rétines avec un univers visuel sans égal dans le paysage.

SILOH

Siloh est une artiste francophone à dimension internationale et l'une des plus prometteuses de la scène urbaine Française. Elle enchaine les premières parties dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour des artistes telles que Joanna, Yseult, Tessae, Ichon, M.I.A et Asa.

VENDREDI 23 JUIN

JEAN-PHI DARY ET JEFF MILLS

L'association de deux personnalités et parcours. Un parfait équilibre.

SEUN KUTI

Seun Kuti est le plus jeune fils du pionnier de l'afrobeat Fela Kuti. Il a passé la majeure partie de sa vie à préserver et à étendre l'héritage politique et musical de son père en tant que leader de l'ancien groupe de ce dernier, Egypt 80 .

BIANCA COSTA

Née au Brésil, Bianca Costa s’envole très jeune au Portugal avant de s'installer en France. D’où son ADN musical hybride, à la croisée de la bossa nova, de la trap et du baile funk.

KOLINGA

Kolinga est une aventure musicale aux mille sources savamment interrogées ; en son centre, on y découvre la voix qui dévoile le tumulte intérieur d’une artiste franco-congolaise: Rebecca. Écrits en Français, Lingala ou Anglais, les textes sont le reflet de cet héritage abondant, tout comme sa musique.

SAMEDI 24 JUIN

STEPHAN EICHER

Stephan Eicher, valeur incontournable de la chanson. Son nouvel album Ode est un des succès de l'année. Stephan Eicher propose un spectacle inédit cet été, son concert est traduit en chansigne, par le Collectif 10 doigts en cavale.

ÉMILIE SIMON

En 20 ans de carrière, Emilie Simon s’est installée comme l’une des artistes majeures de la scène Française et Internationale. Reconnue dès ses débuts comme une artiste avant-gardiste, influente pour toute une génération, elle a développé durant deux décennies une carrière sans faille, à la recherche constante de nouvelles aventures sonores.

PIERRE DE MAERE

Son single Un jour je marierai un ange l'a fait remarquer. Pierre de Maere a été consacré Révélation Masculine aux 38 ème Victoires de la Musique le 10 février dernier. Une gueule à l'innocente beauté, androgyne et perçante.

CARA

Cara déroule sa poésie trempée d'une sincérité à fleur de peau. Une ode à la vie, à l'amour, à la liberté, ondes bienfaisantes dans lesquelles il est délicieux de se laisser emporter... Concert également traduit en chansigne , par le Collectif 10 doigts en cavale.

Plus d'infos et billetterie déjà en ligne