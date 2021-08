A 16 ans, un Vosgien construit une station de ski miniature dans son jardin

C'est une passion dévorante contractée lors de vacances passées à Chamonix. Antoine Colin 16 ans est un amoureux des Alpes, fasciné par l'altitude et les téléphériques. Un univers de câbles et de machineries dont il espère faire sa vie.

Dans le jardin familial sur les hauteurs de la Bresse dans les Vosges, deux téléphériques et un télésiège miniatures, installations fidèlement copiées de celle de Chamonix et de Val-Thorens, s'attaquent au relief accidenté de la pelouse. Tout y est, les gares de départ et d'arrivée les câbles de traction et les cabines qui circulent silencieusement au dessus de troupeaux de vaches. Un domaine skiable au 1/32eme qui a reçu le nom évocateur des "_3 glacier_s". Plusieurs années de travail minutieux pour Antoine Colin élève dans un lycée professionnel d'Epinal.

Le jeune homme se rend dans les Alpes dès qu'il le peut, pour s'imprégner des choses. "Après il y a des mécaniciens qui me donnent des conseils pour tout ce qui est partie technique" précise Antoine Colin qui a reçu une aide de la station de Val-Thorens, sous la forme d'une dameuse électrique téléguidée elle aussi miniature.

une cabine miniature monte vers le sommet de la pelouse. © Radio France - Hervé Toutain

De la réalité en petit au rêve en grand. Antoine Colin voit son avenir professionnel comme mécanicien au téléphérique de l'Aiguille du midi à Chamonix. Dans cette optique, il prépare un bac pro en maintenance industrielle et un BTS en électronique.

Le domaine skiable miniature des "3 glaciers" ne se visite pas. Le site est privé. Chaque jour, Antoine Colin poste une photo sur son compte Facebook. A ce jour, 2 400 passionnés comme lui le suivent. Principalement en France et en Europe.