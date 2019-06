Antoine de Maximy à Tours ce vendredi soir pour échanger avec son public

Tours, France

Le célèbre animateur de l'émission "J'irai dormir chez vous" sur France 5, Antoine de Maximy, est à Tours ce vendredi soir à partir de 21 h au café "Le Grand Cagibi" près de l'île Aucard. Le globe-squatteur part en tournée dans toute la France (il était ce jeudi en Bretagne) pour rencontrer son public et échanger autour des coulisses de l'émission (hier sur France 5 il était à Chypre et en Indonésie). Antoine de Maximy vient aussi présenter son nouveau projet, la réalisation d'un long métrage grâce à un financement participatif. Ce film intitulé "J'irai mourir dans les Carpates" est une extrapolation des tournages. Parfois, Antoine de Maximy s'est retrouvé dans des situations périlleuses voire dangereuses. D'où cette interrogation : "Et si ça tournait mal" ?

Antoine de Maximy présentera plus en détail le synopsis de son film. A ce jour les contributions pour financer le projet ont atteint les 100.000 euros.